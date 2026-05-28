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美國與伊朗再度交火 國際油價反彈亞股多收黑

中央社／ 香港28日綜合外電報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊今報復美方空襲，使脆弱的中東停火添變數，國際油價今天反彈走高，亞股多收黑。（路透）
伊朗伊斯蘭革命衛隊今報復美方空襲，使脆弱的中東停火添變數，國際油價今天反彈走高，亞股多收黑。（路透）

美國伊朗發動新一波空襲後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天鎖定一處美軍基地攻擊，以報復美方空襲。這使脆弱的中東停火添變數，國際油價今天反彈走高，亞股多收黑。

法新社報導，國際油價反彈走高，幾乎收復昨天市場樂觀預期美伊即將達成終戰協議、引發油價下挫的部分跌幅。

一名匿名美國官員告訴法新社，美軍已擊落4架伊朗無人機並空襲伊朗南部港市阿巴斯（BandarAbbas）一處指揮中心。該官員稱此次行動「經過深思熟慮，純粹是防禦性質，意在維持停火」。

伊朗國營媒體稱伊朗部隊向4艘試圖穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻開火，同時，科威特指出該國防空系統正在因應飛彈與無人機攻擊。

儘管如此，一名伊朗官員認為當局對美方重啟敵對行動的可能性不高；美國總統川普（Donald Trump）示警說若無法達成和平協議，他將會「徹底解決問題」。

這些矛盾訊號凸顯本次尋求談判以終結中東戰事的脆弱局面。這場衝突已對全球能源市場造成劇烈震盪。

亞股今天受到美伊再度交火消息衝擊，東京、香港、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收黑，上海股市微幅收高。

經濟學家警告，若戰爭推升通膨加速上揚，全球的中央銀行可能被迫升息，恐使借款成本升高，進而壓抑經濟成長動能。

伊朗 美國 中東 美軍

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