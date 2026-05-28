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美伊緊張升溫 埃及有望吸金須先克服通膨貨幣問題

中央社／ 開羅28日專電

美國、以色列伊朗間的緊張局勢再度升級。埃及官員分析，海灣地區經濟基於安全考量已出現重塑氛圍，埃及有望被投資人視為取代海灣地區多元化投資的重要目的地。然專家也提醒須持續觀察埃及目前通膨、外債、官僚和貨幣等經濟困境，以做出最佳投資決策。

對於海灣地區的投資者、區域級企業和家族企業集團而言，政治風險已成為他們對區域長期投資時的重要考量因素。基於對航運安全、保險成本、當地能源基礎設施，及供應鏈中斷的擔憂，投資者已開始思考海灣資金流動轉向。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）總編輯暨國際政治評論專家薩布林（Mohamed Sabreen）23日分析，歷史證明，區域動盪時期往往促使部分阿拉伯投資轉向埃及。例如2011年伊拉克戰爭過後，以及黎巴嫩和海灣部分地區政治局勢不明朗時期，都出現過類似投資轉向至埃及的模式。投資形式包括置產、旅遊投資、銀行存款和長期商業開發專案。

薩布林認為，如果海灣地區衝突不停，或區域局勢持續動盪，部分區域級企業將可能考慮遷址埃及。此外，埃及也會受益於高級房地產需求增強、觀光客入境人數增加，以及因區域貿易中斷而可更深入發揮的物流轉運功能。

安聯研究公司（Allianz Research）4月曾發表研究報告，在美伊衝突下的中東阿拉伯地區中，埃及是表現較穩定的國家之一。一方面，埃及的地理位置遠離海灣緊張局勢中心；且又擁有全球貿易重要通道「蘇伊士運河」（Suez Canal）；另還有眾多適合發展紡織、食品加工和輕工業製造業的低成本年輕勞動力。

此外，埃及與周邊海灣國家、西方歐美國家，以及中國，都保持良好的政治關係，有助於推動外資進駐。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）4月曾報導，埃及投資部在全國戰略要地設立12個投資區，目前外資進駐率達90%，已吸引約13.9億美元（約新台幣437.1億元）的投資金額。

埃及投資部「投資和自由區總局」（GeneralAuthority for Investment and Free Zones，GAFI）資深投資顧問尤塞夫（Mohamed Youssef）也告訴中央社記者，在未來20年內，將在3個省份建設7個新投資區，目標吸引投資金額達775億美元。

尤塞夫指出，在過去10年間，埃及積極加強基礎設施，包括公路網、港口、能源計畫以及蘇伊士運河經濟區開發。且提供自由區和經濟特區的投資企業可享前5年免稅，後5年稅額減半的優惠政策。

投資和自由區總局在2023年年底推出「黃金許可證」（Golden License），投資企業可透過單一窗口審查作業，快速便利購買或租賃土地設廠營運。例如，韓國三星電子埃及公司，在2023年即已透過黃金許可證投資5500萬美元，在埃及興建手機工廠。

尤塞夫另表示，埃及看好川普2.0關稅引發的全球生產鏈重組，將可為埃及帶來更多可預期機會，尤其全球勞力密集產業已逐步轉移到以埃及為中心的非洲及周邊市場。

尤塞夫特別強調，在埃及設廠最大優勢是，可利用埃及與歐、美、非及中東簽訂的各大自由貿易協議，繞開高額關稅壁壘。只要符合「原產地規則」，即可享有零關稅或大幅關稅減免的市場進入優勢。

然而，金字塔報總編輯薩布林也提醒，埃及現雖正努力將自身定位為中東地區的投資替代方案，但目前仍面臨諸多挑戰，包括通貨膨脹、外債、官僚主義和貨幣波動等問題。因此，投資人在做出長期投資決策前，應密切關注這些因素。

埃及 以色列 伊朗

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