AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

英國經濟學人報導指出，台日韓的出口產業正呈現兩條不同的發展路徑，半導體外銷亮眼，但傳統產業面臨中國大陸競爭，且國內消費動能偏弱。這種高度仰賴人工智慧（AI）、且押注美中是否願意持續埋單的出口模式，正為經濟帶來風險。

拜AI推升高科技出口之賜，台灣去年出口勁增40%，使經濟成長率高達14%，在南韓。當地大型企業過去一年營業利益暴增159%。就連向來成長疲弱的日本，也出現企業獲利創新高的情況。

表面上看，東北亞正處於一場出口驅動的榮景。但與AI和科技無關的產業，已疲態盡現。

若排除半導體與AI伺服器，台灣出口自2022年以來其實萎縮40%。南韓非AI出口停滯，日本工業則持續衰退。在汽車與化工等領域，中國大陸正全面超車這三國。

台灣機械製造商開始讓員工放無薪假。中國車廠則在日本家門口取代日本車廠地位。南韓電池業者在遭中國寧德時代（CATL）壓制後，工廠開工率只剩一半。

至於化工業這個自1970年代以來一直是南韓工業化象徵、也是日本自第一次世界大戰後的重要產業，則因中國產能過剩導致價格暴跌，使日本化工業產出自2019年以來縮水四分之一，南韓則自2022年以來萎縮五分之一。

結果就是，東北亞製造業愈來愈「狹窄化」。晶片與其他AI相關設備，如今占南韓出口超過40%，比兩年前占比高出一倍以上。在台灣，AI相關產品更已占出口80%，疫情前則約為一半。

在日本、南韓與台灣，與AI無關的工廠產出近年反而都在下滑。

東北亞對AI的依賴，未來恐怕還會進一步加深。

對日本、南韓與台灣而言，現在有兩個令人擔憂的問題。第一，是這些國家對出口的依賴愈來愈深。第二個隱憂，是東北亞出口市場過度集中。

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）編製、同時考量商品種類與客戶數量的指數，東北亞出口集中程度比已開發國家平均高出73%。其中最極端的是台灣：有三分之二以晶片為主的出口流向美國與中國。

儘管各國情況不同，整個東北亞如今都同時受到兩股力量夾擊：一邊是中國猛烈的工業競爭，另一邊則是美國的關稅與政治施壓。

儘管富裕，東北亞家庭消費占經濟產出的比重，卻遠低於一般已開發國家。

日本民間消費約占GDP 53%；南韓與台灣則僅約40%，遠低於已開發國家平均的60%，原因在於數十年來政府刻意扶植出口製造業的政策。

在經濟起飛過程中，生產凌駕消費。政府除了大量補貼特定企業與勞工，也透過國家控制的金融體系，把家庭儲蓄導向大型出口企業。

出口導向企業的巨頭擁有極大政治影響力。全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）創造的附加價值，占台灣GDP約9%，市值更占台股一半。三星電子與SK海力士則屬於在南韓政治影響力龐大的財閥。日本出口企業則長期是經產省的心頭肉。

這些巨型企業雖然極具競爭力，卻也壟斷人才與資本。

法規同樣偏袒工業化先鋒產業的勞工，使其享有小企業員工沒有的福利。哥倫比亞大學學者盧考斯卡斯與島袋由美子（音譯）將其形容為「勞動貴族」。

另一方面，效率低落的小企業卻占南韓60%、日本70%、台灣80%的就業人口，形成更龐大的低薪勞工階層，缺乏消費能力。

東北亞勞動市場還存在其他扭曲現象。在台灣，雇用約十分之一勞工的電子業，其薪資比全國平均高出70%。

由於其他產業薪資普遍偏低，使台灣平均薪資（經生活成本調整後）大致與西班牙相當，但西班牙人均GDP卻低三分之一。

台灣大量大學畢業生—25歲至34歲人口中超過80%擁有學位—失業率反而高於技職體系畢業生。

青年失業率達12%，超過全國平均三倍。或許因此，每年約有50萬名台灣人離開本地，赴海外尋求更好發展。

換言之，東北亞的繁榮，最好情況下也只是少數人共享；最糟情況下，對AI出口的依賴，根本是一場等待爆發的衰退。

即使AI榮景終將放緩，而晶片產業向來就極易暴起暴落。問題在於，東北亞並未利用這段好時光推動多元化，反而選擇孤注一擲：押注出口帶動成長、半導體產業支撐出口；再押注美國與中國願意持續埋單。這是一場風險極高的三重賭注。