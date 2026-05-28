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日本政府AI「源內」上路 數位大臣曝國會答詢也靠AI

中央社／ 東京28日專電

日本政府5月起在中央各省廳全面啟動行政用生成式人工智慧（AI）平台「源內」實證計畫。日本數位大臣松本尚昨天在參議院全體會議答詢時透露，他當天的國會答詢草案也是由「源內」協助起草，引發關注。

數位廳指出，在日本國會眾議院與參議院全體會議中，這是首度使用生成式AI製作答詢書。

產經新聞報導，「源內」由數位廳自主開發，運行於政府專用封閉網路，以避免機密資料外洩。目前日本全國一般公務員約有29萬人，當中有18萬名公務員參與實證，主要用於法規調查與國會答詢文件撰寫，盼藉此提升行政效率。

27日參議院全體會議上，參政黨議員梅村美穗質詢時詢問，「源內」對官僚業務效率提升究竟有多大幫助，也追問當天製作答詢書使用AI的程度，同時表示不希望AI讓政府答詢變得更加制式化、流於模板。

對此，松本表示，很難量化AI在整體答詢製作流程中的使用比例，「不過就我這次答詢而言，是職員透過『源內』先擬定草案，再由職員進行事實確認，最後由我親自確認並核定後，再進行答詢。」

對於外界憂心導入AI可能讓官員發言更趨保守或公式化，松本則強調「恰恰相反」。

他表示，積極運用AI反而能縮短準備時間，讓職員把更多精力投入內容檢討與細部查證，「結果將有助於形成更不流於形式，提出更周延且具建設性的答詢內容。」

「源內」這個名字源自日本江戶時代著名的發明家、博物學家平賀源內，象徵這個AI平台將為日本行政體系帶來創新與發明。

日本 國會 人工智慧

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