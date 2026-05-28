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晶片股漲勢這麼強 究竟是「超級周期」還是「超級泡沫」？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
拜人工智慧（AI）資料中心需求旺盛之賜，晶片股近來這波漲勢反映一股大趨勢：不是投資狂熱吹大的「超級泡沫」，就是「超級周期」。法新社
拜人工智慧（AI）資料中心需求旺盛之賜，晶片股近來這波漲勢反映一股大趨勢：不是投資狂熱吹大的「超級泡沫」，就是「超級周期」。法新社

數月前，有理由認定，半導體與記憶體股正登上標準產業周期的頂點。但現在情勢愈來愈明朗，拜人工智慧（AI）資料中心需求旺盛之賜，晶片股這波漲勢其實反映更大的趨勢：投資狂熱吹大的「超級泡沫」，或有基本面支撐的「超級周期」。

由晶片與晶片設備製造公司組成的費城半導體指數，過去一年來已飆漲160%，許多個股，如產品供應最吃緊的記憶體晶片股，如威騰電子（WD）、美光（Micron）、希捷（Seagate）過去一年來漲幅更達到兩倍、四倍甚至八倍，比費城半導體指數同時期逾160%的漲幅還要壯觀。

以股價百分比漲幅衡量，費城半導體股價指數目前這波凌厲的漲勢，僅次於2000年達康泡沫時期的盛況。

那麼，這波晶片股漲勢，反映的究竟是危險的「投機狂熱」，還是較良性的「超級周期」？

外媒分析指出，有一項重要證據顯示，答案傾向於後者：整體而言，這波晶片股上漲的幅度，與這類股盈餘成長匹配。柏恩斯坦資深分析師拉斯貢指出，今年來，費城半導體指數成分股預估盈餘已成長69%，延續2025年擴增55%的成長趨勢。

此外，多家半導體大廠過去一年來的估值並未增加，比方說，美光和博通（Broadcom）的預期本益比其實不升反降。不過，威騰和希捷的預期本益比確實上揚。

綜合觀之，有泡沫疑慮的，或許不是半導體股的股價，而是這些公司的晶片銷售。這些晶片正賣給資料中心，用來滿足AI服務的巨大需求，但萬一未來發現這些需求永遠用不到呢？

目前，需求正迅速擴增。彭博資料顯示，輝達B200晶片的租用費率今年來上漲逾20%。Anthrpic最近宣布，第2季營收較第1季躍升127%，達到109億美元。但這只是初步數據。一大變數是，資料中心投資熱潮到底會持續多久？

此刻只能說，半導體與記憶體股對美股整體漲勢貢獻良多。過去一個月來，記憶體和半導體公司扛起標普500指數半數的漲幅。晶片業基本面非常強，投資人只能期盼這種榮景能持續下去。

晶片 半導體 費城半導體

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