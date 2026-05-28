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家電王者撐不住？韓媒：LG考慮把電視業務賣給大陸海信集團

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
LG據傳可能考慮把電視業務賣給中國大陸海信集團。美聯社
LG據傳可能考慮把電視業務賣給中國大陸海信集團。美聯社

隨著全球電視市場競爭持續加劇，南韓樂金電子（LG）據傳正考慮對其電視業務進行一些重大改變。南韓媒體報導指出，該公司最近已和中國大陸海信集團（Hisense）討論相關的整頓計畫，包括可能出售LG的電視部門。

韓媒EBN報導，LG和海信高層曾在最近一次出訪北京的行程中會面。雖然最後並未敲定任何交易，LG也否認有主動提出出售一事，但雙方仍就LG電視業務的未來做了許多討論。

這個時機點並不讓人感到意外。LG仍是全球最具知名度的電視品牌之一，尤其在高階OLED部門，但過去幾年的整體電視市場已變得愈來愈艱困。海信和TCL等大陸品牌成長猛烈，不只經常在低價位市場競爭，也持續改善其面板品質和功能。

據Omdia的市場研究數據，LG的全球電視市占率近期仍停留在10-11%，但大陸品牌已持續攻城掠地。同時，LG電視事業的利潤率也據傳仍十分稀薄。

另一個原因是，樂金顯示器（LGD）正逐步退出大型液晶（LCD）面板的製造。這將減少LG過去擁有的一些垂直整合優勢，尤其是在面板取得和製造成本方面。

儘管LG仍在OLED電視市場保持領先，但要維持整個電視產品陣容的獲利能力，顯然已變得更加困難。包含電視業務在內的LG媒體和娛樂解決方案部門，據傳去年的營業利益率仍只有1-2%。

對海信而言，這樣的交易顯然意義重大。該公司近年來已快速擴張，增加了非常多國際能見度，不僅是在平價電視方面，也包含在大型Mini LED和高階電視。

雖然必須強調，目前這整篇報導都仍僅止於推測，無法確認LG真的有打算出售電視業務，在最終協議達成前，企業也通常會進行各種探索性討論，但這則報導仍凸顯出，電視產業如今已劇烈改變。即使是知名老字號品牌，也在價格競爭加劇和消費者需求轉向價值為重產品之際，面臨更多壓力。

曾經的日系電視業者，如今多數被納入中國大陸廠商產業合作版圖，先是東芝易主海信，今年以來，Sony與TCL結盟，Panasonic也宣布將歐洲市場的電視業務交由創維全面接管。夏普則被台企鴻海收購。

LG 大陸 南韓

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