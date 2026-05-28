企業瘋燒token！矽谷掀反思潮：AI預算暴衝 成效難證明

矽谷正掀起一場關於「tokenmaxxing」（極大化token的使用量）的激烈爭論。愈來愈多企業要求員工大量使用AI工具、提高token消耗量，希望藉此提升效率，甚至把token用量視為AI導入成果與工作積極度的象徵。但不少科技主管與工程師質疑：燒掉更多AI成本，真能帶來更多產出嗎？

Uber營運長Andrew Macdonald日前直言，尚未觀察到token用量與生產力提升之間存在明確關聯。

他表示，AI使用量大增，團隊看起來交付出更多成果，但很難從token用量直接推論證明，真的為消費者多創造出25%有價值的功能。他這番話在X上爆紅，觀看次數超過200萬。

包括Meta、Disney、摩根大通與Visa等企業，都已開始追蹤員工AI使用情況。而許多企業瘋狂導入AI，導致預算快速消耗。美媒The Information報導，Uber今年前四個月就已用完整年AI預算。Google執行長皮查（Sundar Pichai）也坦言，許多企業資訊主管正擔心AI預算失控。

《大賣空》原型人物、投資人貝瑞（Michael Burry）則警告，tokenmaxxing可能只是「瘋狂、倉促且短暫的階段」，輝達股價存在劇烈修正風險。

但也有人認為，問題不在於使用AI，而在於企業是否真正學會有效運用AI、衡量成果。

輝達執行長黃仁勳周三被問及token時表示，新技術與新工具在發展初期，不容易立刻運用自如，但不必在踏出第一步時就追求完美。他也提醒：「你不會被AI取代，但會被懂得使用AI的人取代。」