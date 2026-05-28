把機密變預測市場情報？谷歌工程師賭年度熱搜榜 爽賺120萬美元後遭訴

美國司法部27日在刑事起訴書中指控，谷歌一名軟體工程師涉嫌非法利用公司機密資訊，在線上預測市場平台Polymarket進行一系列下注，獲利約120萬美元（台幣約3801萬元）。

華盛頓郵報報導，根據聯邦起訴書，谷歌軟體工程師斯帕尼奧洛（Michele Spagnuolo）利用搜尋活動相關的內部數據，投注約270萬美元，押注哪些公眾人物將被列入Google「年度搜尋排行榜2025」。

根據起訴書與司法部新聞稿，斯帕尼奧洛今年36歲，是義大利公民。他使用一款標有紅色「Google Confidential」字樣橫幅的內部軟體工具，在谷歌公開發布年度搜尋趨勢報告前存取搜尋數據。

他在去年10月至12月期間，利用「AlphaRacoon」帳號，針對Google年度搜尋趨勢數據多次下注，押注歌手D4vd與教宗良十四世等人物是否上榜，以及在Google去年12月發布的年度搜尋排行榜排名。

由於斯帕尼奧洛連續成功下注，引來其他Polymarket使用者在Discord與X上猜測「AlphaRacoon」屬於Google內部人士，他隨後移除了帳號名稱。不過，根據Polymarket在X發表的聲明，似乎是該公司內部團隊率先發現這起涉嫌詐欺行為。

起訴書指稱：「與交易對手不同，由於斯帕尼奧洛取得了谷歌具商業價值的機密內部數據，因此在市場公開得知結果前，他就已知道這些賭注的結果。」

司法部表示，斯帕尼奧洛被控商品詐欺、電信詐欺與洗錢等罪名，並已接受紐約一位聯邦治安法官問訊。這起案件似乎是司法部第二次針對涉及類似內線交易行為的預測市場使用者提出刑事指控；一名參與逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）行動的特種部隊士兵，今年4月也被控利用行動相關機密資訊，在Polymarket進行一系列下注，獲利約40萬美元。

Polymarket及競爭對手Kalshi等預測市場平台過去兩年間人氣大幅上升，吸引大量用戶在類似股票交易的市場中，以金錢對賭聯邦選舉、政府行動、體育賽事與名人婚姻等事件結果，但也引發美國國會關注，擔憂可能誘使企業人士或公職人員利用自身影響力或內部資訊，影響預測市場賭盤結果。參議員4月一致表決，禁止自身參與預測市場。