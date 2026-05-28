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南韓央行轉鷹 新總裁申鉉松：晶片出口激增效益大於中東戰事衝擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
新任總裁申鉉松主持上任後首場決策會議。歐新社
新任總裁申鉉松主持上任後首場決策會議。歐新社

南韓央行周四維持利率不變，但新任總裁申鉉松明顯轉向鷹派。他指出，考量到金融穩定疑慮加劇，加上中東危機引發的通膨壓力，確有必要調高利率。

南韓央行決議維持7天附買回利率於2.5%不變，延續自去年7月以來按兵不動的態勢。不過，已有副總裁柳相大在內兩位委員表態支持升息，而更新的六個月前瞻指引也顯示，決策官員未來幾個月更傾向升息。

南韓央行聲明顯示，在風險情境下，委員預料利率六個月內最高可能升息至3.25%。多數預測集中在3%附近，可見對未來半年至少升息兩次的預期轉強。

申鉉松在記者會上坦言，若依當前情勢，本次會議升息很合理。他說：「我相信，就連在這次會議升息，也絕對能提出充分的理由。」他說，不確定性最終仍是較關鍵的考量，特別是目前顯示物價壓力全面擴散的證據還不夠。

他說，鑑於「金融穩定風險持續存在」，包括「匯率波動、首爾地區房價和家庭債務」，「我們判斷未來有必要在適當時機調高基準利率」。

南韓央行也將今年通膨展望從2月預測的2.2%調高至2.7%，剔除食品和能源價格後的核心通膨也從 2.1% 調高至 2.4%，反映伊朗戰爭引發荷莫茲海峽封鎖後能源成本走高的影響。2026年經濟成長預測則從2%調高至2.6%，主要反映半導體業的蓬勃發展。

申鉉松表示，AI熱潮帶動半導體出口激增所創造的經濟效益，將超越伊朗戰爭和全球能源衝擊對南韓經濟造成的衝擊。

申鉉松說，半導體熱銷預計可讓2026年GDP成長率提高0.7個百分點，足以抵銷央行估計波斯灣危機對GDP造成0.4個百分點的拖累。

他表示，股市熱潮和為舒緩伊朗戰爭衝擊而編列的追加預算，將分別帶動GDP成長0.1和0.2個百分點。

南韓 央行 中東

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