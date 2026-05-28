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歐盟擬升高對中貿易防線！祭關稅與配額 防廉價產品摧毀產業

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐盟產業執委Stephane Sejourne表示，歐盟將更廣泛使用關稅與進口配額，保護本土產業免受中國廉價商品衝擊。歐新社
歐盟產業執委Stephane Sejourne表示，歐盟將更廣泛使用關稅與進口配額，保護本土產業免受中國廉價商品衝擊。歐新社

歐盟準備全面升高對中國的貿易防禦措施。歐盟產業執委Stephane Sejourne表示，未來將更廣泛祭出進口配額與關稅，保護本土化工、金屬與潔淨科技等產業，免於中國廉價進口產品帶來的「生存威脅」。

他表示，歐盟將不只針對個別企業或特定原料採取行動，而是針對整個產業啟動保障措施。因為經常要耗時八、九個月的調查程序，根本來不及挽救一個產業。

所謂的保障條款，是指對進口產品設定配額，超過部分則加徵關稅。這類措施通常因進口量暴增而啟動，期限可達五年，目的是替本土產業爭取喘息與調整時間。但這樣做也可能影響到所有貿易夥伴。歐盟先前對鋼鐵祭出配額減半、超出部分加徵50%關稅的措施，就曾引發出口國反彈。

Sejourne強調，歐盟的目標不是與中國脫鉤，而是「再平衡」。他指出，歐盟對中國每日貿易逆差已達10億歐元，另有大約2,900萬個工作機會面臨中國產能過剩的威脅。

Sejourne認為，儘管中國在任何產業都不像歐洲那樣依賴對方，但歐盟可以利用其單一市場的吸引力作為籌碼，「這可能是中國的一個弱點」。

此外，歐盟執委會正評估法國等五個成員國提出的「韌性工具」。若企業供應來源過度集中，可對相關供應商祭出配額或額外關稅。

歐盟委員將於周五召開的特別會議上討論這些措施。Sejourne說，如果布魯塞爾不採取更強硬的態度，成員國未來幾年可能收回貿易管控權，對外設立各種邊境與保護措施，進一步削弱歐盟單一市場。

關稅 歐盟 歐洲 中國

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