快訊

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲政府控告3M「永久化學物質」污染 求償447億元

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導

澳洲政府今天指出，已對美國消費產品巨擘3M提起20億澳元（約新台幣447億元）訴訟，指控其含有所謂「永久化學物質」（forever chemicals）的消防泡沫污染軍事基地。

法新社報導，澳洲國防部助理部長哈里爾（PeterKhalil）向媒體表示，政府提告尋求賠償，以回收處理28座基地受全氟/多氟烷基物質（per- andpolyfluoroalkyl substances, PFAS）污染的環境整治成本。

他表示，這是澳洲政府所採取過最重大的法律行動。

他指出，由於PFAS對社區環境構成風險，澳洲軍隊已從土壤中清除20萬噸這種污染物質。

澳洲聯邦檢察長羅蘭德（Michelle Rowland）說：「我們準備好對抗全球最大的跨國企業之一。」

澳洲政府在聲明中表示，案件已向聯邦法院提出，指控3M早已知悉消防泡沫對環境的風險，卻未對外揭露。

聲明指出，「3M曾就產品處置與環境安全作出保證，但這些說法與他們公司當時掌握的資訊不一致。」

3M在寄給法新社的聲明中表示，將「透過法律程序為自身辯護」。

3M發言人說：「3M從未在澳洲生產PFAS，且約20年前已停止在澳洲銷售相關產品。」

這家生產便利貼與透明膠帶的美國跨國企業，曾於2023年在美國就水源污染問題達成100億美元和解。

PFAS因極難分解，被稱為「永久化學物質」。這類人造化學物質具抗熱、防水與防油特性，被廣泛用於不沾鍋、防污地毯等產品。

由於對健康造成不良影響，全球各地正日益加強限制PFAS使用。

澳洲 美國

延伸閱讀

澳前防長：澳洲西側恐受制中國 綏靖不會帶來和平

「四方安全對話」擬在斐濟建港 逾10億美元蘇瓦港遷址案受矚

川普政府防消息外流 提議聯邦員工簽保密協議

世足賽／美球評看衰袋鼠軍團 澳洲眾將誓言破壞主辦國籌辦的派對

相關新聞

歐盟擬升高對中貿易防線！祭關稅與配額 防廉價產品摧毀產業

歐盟準備全面升高對中國的貿易防禦措施。歐盟產業執委Stephane Sejourne表示，未來將更廣泛祭出進口配額與關稅，保護本土化工、金屬與潔淨科技等產業，免於中國廉價進口產品帶來的「生存威脅」。

南韓央行轉鷹 新總裁申鉉松：晶片出口激增效益大於中東戰事衝擊

南韓央行周四維持利率不變，但新任總裁申鉉松明顯轉向鷹派。他指出，考量到金融穩定疑慮加劇，加上中東危機引發的通膨壓力，確有必要調高利率。

油價漲難擋資金轉向：全球石油投資將跌破5千億美元 連三年下滑

全球石油項目的投資金額預計將連續第三年下滑，因伊朗戰事引發的供應震盪，正迫使各國將重心轉向新貿易路線與其他能源來源。

費半百日狂漲80%創歷史紀錄 現在還能追高嗎？

費城半導體指數周三寫下新里程碑，今年迄今上漲80%，寫下有史以來一年前100個交易日最大漲幅。

波灣再爆空襲！油價急彈3% 科威特稱正在攔截飛彈和無人機

國際油價周四反彈逾3%，此前於周三重挫逾5%，主因是波斯灣再度爆發空襲，而美國與伊朗對於如何重啟荷莫茲海峽仍僵持不下。

美製無人機太貴！川普政府祭銀彈猛招 擬入股民企助增產、壓成本

川普政府傳出正與幾家美國無人機業者洽談資金合作協議，要協助提升國內的無人機製造能力並降低成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。