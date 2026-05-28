聽新聞
0:00 / 0:00
油價漲難擋資金轉向：全球石油投資將跌破5千億美元 連三年下滑
全球石油項目的投資金額預計將連續第三年下滑，因伊朗戰事引發的供應震盪，正迫使各國將重心轉向新貿易路線與其他能源來源。
根據國際能源總署（IEA）周四發布的年度《世界能源投資報告》，儘管油價走高，2026年全球石油項目的投資將跌到5,000億美元以下。
自美國與以色列對伊朗開戰，導致荷莫茲海峽實質關閉後，原油運輸受阻，引發多地供應短缺與價格波動，迫使企業與各國重新思考能源投資策略。
IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）表示：「我們正面臨史上最大的能源安全危機，這將重塑全球投資策略。產油國與消費國都正加快分散貿易路線與能源來源的腳步。」
2026年整體能源投資預期將微升至3.4兆美元，主要流向電網、儲能、低碳燃料、核能、再生能源與電力化。燃料進口大國如今也開始尋求本土能源來源，重點包括再生能源、核能與煤炭。
IEA也預測，天然氣投資將升至3,300億美元，創10年新高，主要受美國與卡達等國一波新液化天然氣出口項目帶動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。