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油價漲難擋資金轉向：全球石油投資將跌破5千億美元 連三年下滑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球石油投資連續三年下滑，2026年預期將跌破5,000億美元。路透
全球石油投資連續三年下滑，2026年預期將跌破5,000億美元。路透

全球石油項目的投資金額預計將連續第三年下滑，因伊朗戰事引發的供應震盪，正迫使各國將重心轉向新貿易路線與其他能源來源。

根據國際能源總署（IEA）周四發布的年度《世界能源投資報告》，儘管油價走高，2026年全球石油項目的投資將跌到5,000億美元以下。

自美國與以色列對伊朗開戰，導致荷莫茲海峽實質關閉後，原油運輸受阻，引發多地供應短缺與價格波動，迫使企業與各國重新思考能源投資策略。

IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）表示：「我們正面臨史上最大的能源安全危機，這將重塑全球投資策略。產油國與消費國都正加快分散貿易路線與能源來源的腳步。」

2026年整體能源投資預期將微升至3.4兆美元，主要流向電網、儲能、低碳燃料、核能、再生能源與電力化。燃料進口大國如今也開始尋求本土能源來源，重點包括再生能源、核能與煤炭。

IEA也預測，天然氣投資將升至3,300億美元，創10年新高，主要受美國與卡達等國一波新液化天然氣出口項目帶動。

伊朗 以色列 原油 石油 投資

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