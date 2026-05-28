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費半百日狂漲80%創歷史紀錄 現在還能追高嗎？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾（Intel）是今年表現最佳的費半成分股。美聯社
英特爾（Intel）是今年表現最佳的費半成分股。美聯社

費城半導體指數周三寫下新里程碑，今年迄今上漲80%，寫下有史以來一年前100個交易日最大漲幅。

費半於1993年12月推出，原紀錄是1995年前100個交易日上漲62%，當年適逢網路泡沫剛起步之際。

全球記憶體晶片短缺是這波漲勢背後的推手，AI代理崛起，也讓CPU市場重新活絡起來。

表現最佳的成分股是英特爾（Intel），今年大漲230%。美光（Micron）緊追在後，漲幅225.4%。台積電ADR同期間上漲39.5%，表現最差的是輝達（NVIDIA），但今年也有14%漲幅。

漲幅最驚人的卻是不在費半成分股之列，歸列為電腦硬體與儲存股的Sandisk，今年以來大漲570%，是標普500指數漲幅最大的成分股，短短一年內更漲了4,000%！

在部分投資人眼中，半導體股仍具吸引力。原因在於，隨著這些公司獲利大增，本益比反而從高點回落。費半成分股目前按預估本益比計算約為26倍，高於十年均值的21倍，但仍遠低於網路泡沫時期的高峰。

支撐晶片股的獲利基礎，也和網路泡沫時期不同。當年許多最大贏家幾乎沒有什麼獲利可言。而根據倫敦證券交易所集團數據，美光因獲利大幅成長，按預估本益比才10倍，遠低於標普500指數的22倍。

飆漲極其誇張的Sandisk周三再創新高，已漲到將近1,590美元。儘管如此，分析師仍難以跟上 SanDisk 漲勢。據 FactSet調查，雖然有 79% 的券商將這檔股票評級為「買進」，但平均目標價僅 1,684 美元。SanDisk本益比也才大約10倍。

由於記憶體是高景氣循環的產業，分析師預料到2028年成長會降溫，不宜盲目追高。MarketWatch引述分析師建議以ETF代替單押個股，譬如投資Invesco Large Cap Growth ETF（PWB）。這檔ETF每季重新調整成分股，讓漲太多的個股（如美光）自動降回3.33%的標準權重，避免過度集中。這樣既能受惠於美光的上漲，又能自動獲利了結。

費城半導體 英特爾 半導體

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