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日股盤中再攻65,000點大關 三大力道中長線可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著市場樂觀看待美伊有達成協議，地緣政治對資本市場的衝擊逐步被消化，投資焦點回歸經濟與企業基本面。日本基於企業獲利穩健向好、貨幣政策漸進正常化，加上政府產業政策加持，進而激勵股市表現，日經225指數28日盤中持續站上65,000點。

事實上，連帶投信發行以日股為核心部位的基金績效亦是亮眼。統計日股持有比重超過八成以上的海外股票基金共有6檔，包括群益東方盛世基金、元大日本龍頭企業基金等4檔淨值更同隨日股大盤寫新高，自績效來看，這6檔產品今年來也都繳出雙位數報酬，裡面又以群益東方盛世基金上漲46.53%表現最佳，明顯優於日經225指數漲幅，值得投資人多加關注。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，整體來看，日本股市正受到「景氣上升、產業升級、資金回流」三股力道的驅動，在內需回溫與全球AI投資持續擴張下，有利於日本股市中長期表現。

經濟方面，2026年春鬥薪資談判結果顯示薪資增幅約5%，在整體實質薪資增長趨勢不變，有助進一步支持內需與企業營收成長，推動經濟正向循環。在企業方面，日本企業整體獲利成長預期有望達到雙位數水準，有望持續驅動股市表現，亦看好AI相關產業將持續扮演主要動能來源。

洪玉婷進一步指出，從資金面來看，今年來日本企業股票回購金額已超過近年同期，顯示企業積極提升資本效率的趨勢延續；同時，目前仍低配的外資持續買超日股，在內外資皆呈現健康回流下，資金面動能無虞。綜合前述要素，日股中長期表現值得留意，產業配置上，包括半導體設備、關鍵材料、被動元件以及其他政策受惠股都值得關注。

日股 群益 日本

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