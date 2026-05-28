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美製無人機太貴！川普政府祭銀彈猛招 擬入股民企助增產、壓成本

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普政府傳出正與幾家美國無人機業者洽談資金合作協議。圖為Neros公司打造的光纖第一人稱視角（FPV）無人機「奈洛斯弓箭手」（Neros Archer）。美聯社
川普政府傳出正與幾家美國無人機業者洽談資金合作協議。圖為Neros公司打造的光纖第一人稱視角（FPV）無人機「奈洛斯弓箭手」（Neros Archer）。美聯社

川普政府傳出正與幾家美國無人機業者洽談資金合作協議，要協助提升國內的無人機製造能力並降低成本。

美國媒體引述知情人士說法報導，美國國防部正在洽談、可能提供資金協助的企業，包括曾贏得陸軍偵察無人機合約的Performance Drone Works、無人機零組件供應商Unusual Machines，以及由紅杉資本支持、開發小型第一人視角無人機的新創公司Neros Technologies。其中，Unusual Machines的股東與顧問委員會成員包括川普的長子小唐納·川普。

知情人士說，上述發展仍屬協商階段，國防部的交易審查人員仍在對這些公司進行盡職調查，尚未敲定任何條件。不過，其中一些交易可能同時包含債務與股權投資等不同融資方式，使美國政府取得企業的部分所有權。

此前，美國國防部已設定規模11億美元的「無人機主導計畫」，目標2027年底前建立約30萬架低成本攻擊型無人機的儲備。目前美國製造的無人機單價往往達數萬美元，遠高於5,000元的目標上限。相較下，烏克蘭去年生產約400萬架無人機，而美國在2025年估計產能僅約10萬架。

川普 無人機 國防部

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