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AI專用晶片需求爆發！邁威爾：客製化晶片2029營收將突破百億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
邁威爾（Marvell Technology）預估，旗下客製化晶片業務在2029財年營收將超過100億美元。彭博資訊
邁威爾（Marvell Technology）預估，旗下客製化晶片業務在2029財年營收將超過100億美元。彭博資訊

美國IC設計業者邁威爾科技（Marvell）預估，旗下客製化晶片業務在2029財年營收將超過100億美元，原因是雲端業者擴建AI資料中心，並投資客製化晶片，以降低對輝達處理器的依賴。

執行長墨菲（Matt Murphy）在財報會議上對分析師表示：「我們與所有美國超大規模雲端服務業者都有客製化合作案。」

晨星分析師克溫（William Kerwin）表示，這一客製化晶片營收財測「意味著在2028到2029年度，僅來自單一業務就將增加約50億美元營收，預示2029年度將再次迎接強勁成長的一年」。邁威爾股價今年來已大漲約122%。

邁威爾現在預期2028年度營收將成長至約165億美元，高於先前預測的150億美元。

AI應用激增，帶動對專用晶片的需求。這類晶片與邁威爾的互聯技術結合，在先進資料中心中扮演關鍵角色，用於連接大量處理器，以訓練與運作AI模型。

邁威爾與規模更大的競爭同業博通（Broadcom）協助雲端運算公司設計客製化晶片，以符合其資料中心的特定需求，這項業務已成為兩家公司的重要成長來源。

隨著超大規模雲端業者資本支出激增，邁威爾已成為主要受惠者之一。這些公司使用邁威爾的技術來達成資料中心內高速連接。邁威爾表示，預期資料中心業務今年將成長約50%。該部門上季營收為18.3億美元，優於市場預估的18.1億美元。

晶片 營收 科技

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