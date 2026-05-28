邁威爾CEO說AI訂單超強勁 上修今、明年度營收財測

美國ASIC與光通訊大廠邁威爾科技（Marvell）公布本季財測高於分析師預期，並上調全年展望，理由是用於 AI資料中心的晶片需求強勁。

邁威爾周三（27日）在聲明中表示，預估截至7月止的本季營收約27億美元。分析師平均預估為26億美元。本季獲利也高於華爾街預期。

執行長墨菲（Matt Murphy）在聲明中表示：「我們看到極為強勁的與AI相關的訂單表現極為強勁，因此，相較於上季提供的財測，我們大幅上調了邁威爾在2027與2028會計年度的營收展望。」

邁威爾正受惠於資料中心電腦系統需求激增，這些系統用於建立並運行人工智慧軟體與服務。該公司其中一個部門協助全球一些最大企業完成自有處理器的設計與製造流程，因此 Marvell 的展望也被視為 AI 基礎設施投資的重要指標。

消息出爐後，邁威爾股價在周三盤後一度上漲，但稍後翻黑，下跌1.39%至每股195.94美元。今年截至財報公布前，邁威爾股價已上漲超過一倍。

總部位於加州聖塔克拉拉的邁威爾表示，預期2027會計年度營收將成長約40%，達到近115億美元，這高於三個月前預估的110億美元。

回顧上季，營收年增28%，達到24.2億美元，高於分析師預估的24.1億美元。剔除部分項目後，每股盈餘提升至80美分，符合市場預期。