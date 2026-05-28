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隨壽險業解除外匯避險 新台幣銳變成利差交易目標貨幣

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
新台幣搖身一變，從利差交易的融資貨幣，變成目標貨幣。路透
新台幣搖身一變，從利差交易的融資貨幣，變成目標貨幣。路透

台灣壽險業者過去長期買進美元債券，為了避免匯率波動吃掉獲利，大量賣出新台幣避險，這個操作壓低了台幣的吸引力，讓台幣成了利差交易的「融資貨幣」。如今，會計準則改變加上台灣利率走高，壽險業者紛紛解除避險部位，台幣搖身一變成了利差交易的「目標貨幣」，外匯隱含殖利率大幅攀升。這場悄悄發生的結構性轉變，正在重塑台幣在全球外匯市場的角色。

彭博研究團隊指出，新台幣已從利差交易的融資貨幣，搖身一變成為目標貨幣。隨著台幣隱含殖利率攀升，加上保險業者因會計準則變更而減少外國債券避險，這項趨勢可能進一步加速。不過，在伊朗戰爭掀起通膨疑慮、並大幅推升全球殖利率之際，新台幣的強勢表現可能面臨考驗，進而壓抑人工智慧（AI）類股股價，同時加劇資本外流壓力。

新台幣過去長期是利差交易的融資貨幣，原因在於外匯隱含殖利率為負數，加上波動性偏低，但這項趨勢在2025年底開始出現轉變。在伊朗戰爭爆發前，台灣的利率便因通膨升溫而走高；同時，會計準則變更，允許壽險業者將外匯損益，在持有外債的剩餘存續期間內陸續認列，而非立即認列，進而觸發業者透過無本金交割遠期外匯（NDF）解除避險部位。

這項變更可能是2025年5月去美元化題材帶動台幣強升所促成，預料將抑制賣美元避險操作；而這類操作原本是推升新台幣的力量之一，卻也長期壓低台幣的外匯隱含殖利率。不過，此舉也將外匯風險轉移給主管機關，一些市場人士認為這形同「後門干預」，且仍無法排除新台幣進一步快速升值的可能。

從2025年底以來的NDF走勢來看，台幣的外匯隱含殖利率已大幅攀升。除非壽險業者投資美元計價債券重啟避險，否則這項趨勢可望延續；然而，只要美元近期不會迅速貶值，壽險業重啟避險的可能性便不高，也使台幣成為利差交易的目標貨幣。

過去，市場定期賣出美元兌新台幣NDF，尤其是被當作即期匯率替代工具的1個月期NDF，向來是推升新台幣的重要力量。

台幣 壽險 債券 避險 貨幣 外匯市場

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