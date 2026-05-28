油價重挫5%後反彈！布蘭特今開盤漲2% 美軍又攻擊伊朗軍事設施

國際油價今天開盤後反彈，逆轉周三大跌逾5%的頹勢，因美國與伊朗在如何重新開放荷莫茲海峽問題上仍存在分歧，同時有報導指出伊朗境內再度遭到軍事打擊。

布蘭特原油7月期貨開盤後上漲1.87%，報每桶96.05美元，周三收盤重挫5.3%。

美國西德州中級原油（WTI）7月期貨價格上漲1.83%，報每桶90.30美元，周三收盤重挫5.6%並跌破90美元關卡。

美國總統川普表示，他對美伊談判「並不滿意」，而白宮也否認伊朗方面有關協議草案的說法。該草案聲稱，伊朗與阿曼將共同監督荷莫茲海峽。

路透另報導，一名美國官員透露，美軍已於夜間再次對伊朗發動空襲，目標是一處被認為對駐中東美軍以及荷莫茲海峽商業航運構成威脅的軍事設施。官員還表示，美軍也攔截並擊落多架伊朗無人機，因為這些無人機同樣被視為對美軍與海上交通安全構成威脅。

儘管談判困難重重，原油價格本周仍有望連續第二周下跌，因市場樂觀預期交戰各方至少能達成臨時協議。談判僵局包括伊朗核計畫問題，以及伊朗希望保留對荷莫茲海峽的控制權，而目前該海峽同時受到德黑蘭與華府實施的雙重封鎖。

增添談判難度的是，川普在白宮會議中表示，美國不會接受「糟糕的協議」，並堅持不會解除對伊朗的制裁，這與伊朗要求停止攻擊並獲得經濟紓困的立場相衝突。此外，川普也面臨共和黨強硬派要求持續戰事的壓力。這場自2月底爆發的衝突，目前已進入第四個月。

位於墨爾本的Pepperstone集團研究主管Chris Weston 表示，市場目前是以「過度樂觀」的態度看待達成協議的可能性，但談判雙方最終「離開談判桌」的風險依然十分明顯。

在美國方面，一個產業組織指出原油庫存再度下降。美國石油學會表示，上周全美原油庫存減少280 萬桶，其中奧克拉荷馬州庫欣儲油中心的庫存也同步下滑。官方數據預定周四稍晚公布。

Rabobank 全球能源策略師德勞拉表示，目前石油市場「過於自滿」。他指出，美國戰略石油儲備的釋放，以及中國原油進口量大幅下降，都在一定程度上抵銷戰爭導致的供應損失。

他補充說：「到7月中旬，如果中國在戰略石油儲備釋放結束後恢復進口，我們將進入許多精煉油產品價格急速上升的轉折點。」他警告，屆時油價可能大幅飆升。