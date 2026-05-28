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NASA加速打造月球基地 機器人今年先行探路

中央社／ 洛杉磯27日專電

美國國家航空暨太空總署（NASA）打造月球基地，今年可望有實質進展，準備用無人太空船把月球車、探測儀器送上月球，讓機器人先探路，為未來人類常駐做準備。

NASA近年推動阿提米絲（Artemis）計畫，目標不僅是讓太空人重返月球表面，更是進一步在月球上建立據點，作為未來前進火星的前哨站。26日在華府總部，NASA舉行記者會，介紹今年由無人太空船執行的登月任務。

人類最後一次踏上月球是1972年，距今54年。NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）表示，月球基地將是人類在另一個天體上的第一個前哨站，每次載人與無人任務，都在學習如何重返月球、建立基礎設施，在極端環境中工作與生活。

NASA今年預計展開3項無人登月任務，利用民間公司的無人太空船，把月球車、探測儀器、研究設備與貨物送上月球。

這些任務將前往月球南極附近，測試登陸、移動與探測能力，蒐集月球表面資料，為2028年阿提米絲載人登月先行探路，也為未來月球基地鋪路。

NASA官員在記者會上說明月球基地計畫的幾個階段，2029年以前為第一階段，預計進行25次發射、21次登陸，把約4公噸的貨物送上月球。2029年到2032年之間，NASA將開始建設電網等基礎設施；2032年之後，目標讓太空人在月球長期駐留。

NASA這次宣布多項民間太空公司合約。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司藍源（BlueOrigin）打造的無人太空船，最快在今年秋季發射，把NASA探測器送往月球南極附近。

NASA規劃2028年執行MoonFall任務，把3到4架跳躍式無人機送上月球南極。這些無人機將在月球表面以短距離跳躍的方式移動，拍攝高解析度影像，勘查太空人未來可能登陸的地形。

Astrolab與Lunar Outpost打造未來可在月球表面行駛的月球車，這些車輛可由太空人駕駛，也能遠端操控，用來搬運物資、偵察地形。

不同於半世紀前的阿波羅任務，當時人類短暫停留、採集樣本之後返回地球；NASA這次推動的月球基地計畫，以無人太空船、月球車和探測設備先行，為太空人在月球上長期活動做準備。

月球 NASA 太空人

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