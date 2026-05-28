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Snowflake斥資60億美元採用AWS晶片 業績展望優於預期 盤後大漲近30%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
因投資人近來擔心AI可能徹底顛覆軟體業的商業模式，Snowflake今年以來股價已下跌約20%。路透
因投資人近來擔心AI可能徹底顛覆軟體業的商業模式，Snowflake今年以來股價已下跌約20%。路透

亞馬遜Amazon）旗下網路服務事業AWS和軟體公司Snowflake簽約，成為亞馬遜最新的晶片客戶，因應AI代理持續擴張所帶來的運算硬體需求。

Snowflake計劃在未來五年支付60億美元，採用AWS資料中心中的亞馬遜Graviton晶片。Graviton是AWS於2018年推出的中央處理器（CPU），是驅動智慧型手機、筆記型電腦等個人裝置、車用電腦、資料中心伺服器和先進AI系統的核心運算元件。

周三宣布的這筆交易，將使Snowflake成為AWS在CPU運算領域又一大額客戶。Graviton晶片的其他主要買家包括Meta和蘋果。AWS也提供專為訓練和運行AI模型定製的晶片。

Snowflake周三也公布優於預期的全年展望，盤後股價大漲近30%。不過，因投資人近來擔心AI可能徹底顛覆軟體業的商業模式，Snowflake今年以來股價已下跌約20%。

Snowflake周三發布新聞稿說，截至2027年1月的會計年度，產品營收將成長約31%至58.4億美元，高於今年2月預測的56.6億美元，也超越分析師平均預估的56.8億美元。產品銷售約占公司總營收的95%。

Snowflake於2015年在AWS平台上創立，是一家協助企業在雲端整理、分析並儲存資料的軟體公司，目前正將AI深度整合至自家平台。

Snowflake持續深化和亞馬遜的合作關係。該公司目前擁有近1.4萬名客戶，包括點數回饋和廣告新創公司Fetch，以及AI分析平台Hex。

隨著AI代理日益普及，CPU需求急速攀升，一方面是因為代理需要大量處理器來協調運算任務，或安排執行順序。

Meta Amazon 亞馬遜

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