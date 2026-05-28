AI需求升溫 美滿電子科技客製化晶片營估破百億美元

美滿電子科技公司今天預測，隨著雲端運算公司不斷擴建AI資料中心，並投資研發客製化晶片以減少對輝達處理器的依賴，其客製化晶片業務營收將在2029會計年度突破100億美元。

路透社報導，AI應用激增，帶動對特殊用途晶片的需求。這類晶片與美滿電子科技公司（MarvellTechnology）的互連技術將輔相成，在先進資料中心扮演關鍵角色，可連結數以千計用於訓練及執行AI模型的處理器。

美滿電子科技股價今年以來已上漲逾1倍。

投資研究機構晨星公司（Morningstar）分析師克文（William Kerwin）表示，客製化晶片營收展望意味著，2028至2029會計年度，光是單一業務就能帶來50億美元營收，預示2029會計年度將再度迎來強勁成長。

美滿電子科技目前預估，2028會計年度營收將增至約165億美元，高於先前預測的150億美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編數據，美滿電子科技第2季營收預估將達27億美元，上下浮動5%，高於分析師平均預估的26億美元。調整後每股獲利預估為93美分，上下浮動5美分，也優於市場預估的90美分。

美滿電子科技與規模更大的競爭對手博通公司（Broadcom）協助雲端運算公司設計符合其特定資料中心需求的客製化晶片，而這項業務如今已成為這兩家公司龐大的營收來源。