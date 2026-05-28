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惠普財測優預期 但記憶體成本壓力未解

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
惠普財測優於預期，但記憶體成本持續飆漲，獲利前景仍有陰影。路透
惠普財測優於預期，但記憶體成本持續飆漲，獲利前景仍有陰影。路透

惠普（HP）周三發布的財測顯示，本季仍在應對記憶體晶片價格大幅上漲帶來的挑戰。

截至7月的本季，不計重組成本等項目的每股盈餘將介於61至71美分之間。儘管預測區間中值66美分高於市場平均預期，但根據彭博彙編數據，部分分析師的預估高達73美分。

隨著客戶汰換設備，並投資新系統以搭上人工智慧（AI）熱潮，惠普正從中受惠。但AI需求也造成記憶體晶片短缺，成本迅速攀升。為了因應，惠普已調漲價格、引進更多供應商，並調整部分產品設計，以降低記憶體需求。

代理執行長布魯薩德（Bruce Broussard）表示，記憶體與儲存裝置成本在本季上升，惠普預期下半年價格還會持續走高。他在財報公布後的電話會議中指出，惠普正執行一套「協調供給、需求與產品配置決策」的計畫，但仍預期「記憶體與儲存設備市場的環境將持續吃緊」。

惠普也將全年調整後每股盈餘的預測上緣下修10美分，目前區間為每股2.9至3.10美元。今年2月時，該區間為2.9至3.2美元。

財報公布後，惠普股價在盤後交易一度大漲15%，但稍後幾乎回吐全部漲幅。該股周三在紐約收紅，上漲4.34%至25.49美元，今年來累計上漲14%。

關於上季（第2季）表現，惠普每股盈餘86美分、營收144億美元，雙雙優於分析師平均預估的每股71美分、營收140億美元。調整後營業利益率為7.5%，高於市場平均預期的6.6%。

惠普電腦部門個人系統（Personal Systems）的營收年增13%至102億美元，其中商用PC銷售大增14%，成為主要推動力。

彭博分析指出，PC價格兩位數上漲，有助於部門業績與獲利，但全年每股盈餘指引小幅縮窄，顯示部分PC需求可能已提前出貨。這很可能導致第4季每股盈餘的預期轉弱。

惠普高層也在電話會議中表示，部分客戶擔心未來價格進一步上漲而提前大量採購，這為上季營收額外貢獻2%至3%。

惠普 價格 記憶體 晶片

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