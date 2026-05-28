台積電ADR大漲2.5%創新高 較台北交易溢價15.4%

台積電ADR周三上漲2.5%，收在歷史新高422.73美元，盤中一度大漲4.4%，連二日上漲，較台北交易溢價15.4%。

美股三大指數周三再創收盤新高，資金輪動至醫療和消費股，晶片股則在前兩日大漲後回落，美伊和談訊號錯綜複雜，投資人暫時歇腳。

道瓊工業指數上漲182.60點，漲幅0.4%，收50,644.28點；標普500指數漲1.24點，漲幅0.02%，收7,520.36點；那斯達克指數漲18.55點，漲幅0.07%，收26,674.74點。費城半導體指數在周二創下歷史新高後，周三回落1.4%。

晶片股在強勁上漲後回落。英特爾（Intel）下跌1.4%，邁威爾科技（Marvell Technology）跌4.6%，高通在周二大漲後重挫6%。輝達（NVIDIA）下跌1%。

台灣加權股價指數周三大漲731.43點，收在44256.80點。台積電（2330）漲1.3%收在2,300元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM 2,655.17 +2.52 2,300.00 +15.44

日月光 ASX 613.50 +0.31 642.00 -4.44

聯電 UMC 139.56 +5.41 143.50 -2.74

中華電 CHT 137.37 +0.88 137.00 +0.27