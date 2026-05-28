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台積電ADR大漲2.5%創新高 較台北交易溢價15.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲2.5%，收在歷史新高422.73美元，盤中一度大漲4.4%，連二日上漲，較台北交易溢價15.4%。

美股三大指數周三再創收盤新高，資金輪動至醫療和消費股，晶片股則在前兩日大漲後回落，美伊和談訊號錯綜複雜，投資人暫時歇腳。

道瓊工業指數上漲182.60點，漲幅0.4%，收50,644.28點；標普500指數漲1.24點，漲幅0.02%，收7,520.36點；那斯達克指數漲18.55點，漲幅0.07%，收26,674.74點。費城半導體指數在周二創下歷史新高後，周三回落1.4%。

晶片股在強勁上漲後回落。英特爾（Intel）下跌1.4%，邁威爾科技（Marvell Technology）跌4.6%，高通在周二大漲後重挫6%。輝達（NVIDIA）下跌1%。

台灣加權股價指數周三大漲731.43點，收在44256.80點。台積電（2330）漲1.3%收在2,300元。

個股　　　ADR代碼　ADR收盤（換算後）　漲跌幅（%）　台北上市股票收盤價　溢價率（%）

台積電　　TSM　　　2,655.17　　　　　　　+2.52　　　　　2,300.00　　　　　　+15.44

日月光　　ASX　　　　613.50　　　　　　　+0.31　　　　　　642.00　　　　　　　-4.44

聯電　　　UMC　　　　139.56　　　　　　　+5.41　　　　　　143.50　　　　　　　-2.74

中華電　　CHT　　　　137.37　　　　　　　+0.88　　　　　　137.00　　　　　　　+0.27

台積電ADR 台積電 台北

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