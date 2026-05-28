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道指再創新高…晶片股回落 美伊和談訊號雜亂市場暫歇

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛將標普500指數2026年底目標從7,600點調高至8,000點，理由是企業獲利持續強勁。歐新社
高盛將標普500指數2026年底目標從7,600點調高至8,000點，理由是企業獲利持續強勁。歐新社

美股三大指數周三再創收盤新高，資金輪動至醫療和消費股，晶片股則在前兩日大漲後回落，美伊和談訊號錯綜複雜，投資人暫時歇腳。

道瓊工業指數上漲182.60點，漲幅0.4%，收50,644.28點；標普500指數漲1.24點，漲幅0.02%，收7,520.36點；那斯達克指數漲18.55點，漲幅0.07%，收26,674.74點。費城半導體指數在周二創下歷史新高後，周三回落1.4%。

高盛將標普500指數2026年底目標從7,600點調高至8,000點，理由是企業獲利持續強勁。由史奈德（Ben Snider）領銜的高盛團隊表示，AI熱潮帶動的獲利成長將進一步提振股市。

晶片股在強勁上漲後出現回落。英特爾（Intel）下跌1.4%，邁威爾科技（Marvell Technology）跌4.6%，高通在周二大漲後重挫6%。輝達（NVIDIA）下跌1%。但台積電ADR上漲2.5%，延續台北交易漲勢。

美伊和談訊息混亂。美國總統川普表示對談判「並不滿意」，並斷言沒有任何國家能控制荷莫茲海峽。美方否認伊朗媒體關於臨時協議草案的報導，報導說協議生效後一個月內海峽將恢復通航。美國國務卿盧比歐說：「我們將觀察未來幾小時和幾天內能否取得進展。」

Clark Capital Management首席投資長克拉克（Sean Clark）說：「市場在如此大幅上漲後出現短暫停頓並不令人意外。儘管表現突出的板塊主要由科技、AI及相關題材帶動，但我不會忽視大盤整體也在參與上漲這一事實。」

雅德尼（Ed Yardeni）駁斥美股存在泡沫的疑慮，認為這波漲勢是由「驚人的獲利動能」（FEMO）而非投機行為帶動。他接受彭博電視訪問時說：「關鍵的區別在於獲利。」他說，若未來幾年經濟避免衰退，標普500指數20至22倍的預估本益比是合理的。他強調FOMO是基於希望和炒作，FEMO則立基於基本面。

周四將公布4月個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed最看重的通膨指標，市場將密切關注，以評估新任主席華許領導下的貨幣政策走向。

非必需消費品類股領漲，上漲1.9%；P&G漲3.2%，聯合健康（UnitedHealth）漲1.9%。能源類股下跌1.5%，追隨油價一度重挫5%的走勢。

雲端安全公司Zscaler暴跌31.5%，因營收預測低於預期。Meta計劃向消費者銷售聊天機器人訂閱服務以抵銷支出，股價上漲3.7%。波音漲2.5%，執行長表示已完成和美國聯邦航空總署（FAA）「最終審查」，將進一步提升737 Max月產量。

摩根大通下跌2.4%，執行長戴蒙警告今年支出可能比預估高出10億美元，拖累銀行股走低。

高盛 標普 史奈德

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