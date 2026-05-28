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醫療與消費類股走強 美股道瓊收盤創新高
投資人在人工智慧（AI）驅動的漲勢中暫停腳步，並且謹慎觀望中東和平談判進展，在醫療與消費類股走強推動下，美股道瓊指數今天收盤創新高，標普與那指基本持平。
道瓊工業指數上揚182.60點或0.36%，收報50644.28點。
標普500指數微漲1.24點或0.02%，收在7520.36點。
那斯達克指數微揚18.55點或0.07%，收26674.73點。
費城半導體指數下跌174.72點或1.36%，收12702.19點。
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