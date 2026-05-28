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德國新創公司獲資金 拚建首座雷射核融合電廠

中央社／ 柏林27日專電

德國核融合新創公司Focused Energy近期獲2.4億美元（約新台幣72億元）投資，將用於雷射核融合技術研發，目標在德國比布利斯（Biblis）興建全球第一座雷射核融合發電廠，力拚2035年前投入運作。

總部位於德國黑森邦的Focused Energy，由德國達姆斯塔工業大學（TU Darmstadt）研究團隊成立，目前正開發核融合發電所需設備，希望未來達成發電量高於反應過程能耗的淨能量。

根據黑森邦新聞稿，Focused Energy這輪資金來自德國能源公司RWE、德國聯邦突破式創新署（SPRIND）、歐洲與黑森邦基金，以及美國創投公司Prime Movers Lab等投資者。

核融合被視為下一代能源技術，原理是模擬太陽內部反應，讓氫原子核融合成氦並釋放巨大能量。由於幾乎不排放二氧化碳，產生的核廢料也較傳統核電少，被視為兼具氣候與能源安全潛力的未來能源方案。

目前全球核融合技術主要分成兩大路線，一派採用雷射技術，以高能雷射瞬間壓縮燃料，引發融合反應；另一派則透過強力磁場形成「磁籠」，控制高溫電漿進行融合。

德國目前投入核融合發展的4家主要新創公司，包括Focused Energy、Marvel Fusion、Proxima Fusion與Gauss Fusion，各自採用不同技術路線。

其中Focused Energy與巴伐利亞新創公司MarvelFusion主攻雷射核融合；Proxima Fusion與Gauss Fusion則採用磁場核融合技術，利用超強磁場控制高溫電漿。

隨人工智慧（AI）、資料中心與電動車快速發展，全球用電需求持續增加，各國也加速投入核融合技術競賽。德國政府去年10月提出「核融合行動計畫」，除將核融合視為能源政策，也希望藉此帶動具未來性的產業發展。

德國 核電 歐洲

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