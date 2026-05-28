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三星薪資協議生效 罷工危機落幕

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

韓聯社報導，南韓三星電子的工會員工昨天投票通過一項薪資協議，其中包括針對晶片部門員工的優厚獎金方案，讓罷工風波落幕。工會表示，此舉有助於緩解外界對全球供應鏈可能受到干擾的憂慮。

經過六天投票，三星兩大工會共六萬二六一六名會員中，百分之七十三點七支持這項協議。由於過半數合格會員參與投票且過半數贊成，協議正式生效。勞資雙方昨天簽署薪資協議。

三星電子工會上周四原定展開十八天罷工前夕，工會與管理層達成這項薪資協議。去年底以來，雙方一直僵持不下，爭議焦點在於與公司ＡＩ相關半導體業務收益掛鉤的績效獎金。

根據協議，三星將提供一筆特殊半導體績效獎金，相當於營運收益的百分之十點五，且不設上限。這項獎金將以公司股票形式發放，期間至少十年，前提是晶片部門在二○二六至二○二八年期間每年達成超過兩百兆韓元（約新台幣四點二兆元）營業利益，以及二○二九至二○三五年期間每年達成一百兆韓元（約新台幣二點一兆元）營業利益。

這筆獎金百分之四十將分配給半導體部門，其餘百分之六十則依各個業務單位分配。市場預測，若三星今年的營業利益達到三百兆韓元，該協議可能使公司晶片部門的兩萬八千名員工每人最高可獲得約六億韓元（約新台幣一千三百萬元）獎金。

這項協議讓三星記憶體晶片部門員工獲得最多獎金，該部門因ＡＩ熱潮而業績長紅，其他晶片部門員工將獲得較少但仍相當可觀的獎金。相較之下，三星消費性電子部門員工能獲得的獎金就很少，可能只有記憶體部門的百分之一。

罷工 三星 薪資

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