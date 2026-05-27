日本壽險業者去年度獲利創新高 因這個投資帶來豐厚利潤

日本主要壽險業者去年度的合計核心營業利益成長14%，達到創歷史新高的4.4兆日圓（276億美元），刷新前年度紀錄，主因是日本公債殖利率上漲推高了投資報酬率。

根據日本媒體對15家日本夀險公司及集團的調查，其中有13家公布截至3月底止的去年度獲利成長。主要驅動力是投資收益，11家提供此數據公司的投資收益較一年前躍增34%至約2.2兆日圓。在壽險業者資產投資組合中占主要部分的超長期日本公債殖利率飆升，為業者帶來了龐大利息收入，而股息收益增長也有貢獻。

日本生命保險的非合併核心營業利益增加了16%至1.07兆日圓，首度突破1兆日圓大關，其中約有70%來自投資殖利率差收益。執行副社長赤堀直樹表示：「即使在充滿挑戰的利率環境下，我們也能成功出售低收益債券，並用高收益債券取而代之。」

這15家夀險公司及集團的總保費收入較一年前增加了9%，達到約42兆日圓。隨著利率上漲，保險業者調高其預定利率，帶動了躉繳終身壽險等儲蓄型產品的銷售暢旺。

對保險公司來說，債券殖利率上漲並非完全是利多，業者同時面臨債券價格下跌的帳面虧損。14家夀險業者的國內債券未實現損失，比前一年暴增約70%至29.6兆日圓，超過其國內股票的未實現利益26.3兆日圓。

但債券價格下跌並非迫在眉睫的問題，因為利率上升時，保險公司未來賠付的估值會下降。但如果價格下跌太多，保險業者將面臨更高的減記風險。如果爆發取消保單潮，迫使業者提早出售資產，業者可能最終也將需要認賠這些虧損。

保險公司還擔心債券殖利率和股票價格上漲可能會促使客戶轉向利率更高的保險產品，或將資金投入共同基金或政府債券。第一生命集團財務長西村泰介表示，在第一生命集團的躉繳儲蓄型產品中，那些不收取退保費以及之前以極低預定利率出售的產品，可能會出現一些轉換。