記憶體雙雄股價強漲 美光、SK海力士市值躍兆美元

人工智慧（AI）的爆炸性需求，引爆記憶體股漲勢欲罷不能，美光與SK海力士這兩家記憶體大廠市值相繼衝破1兆美元大關。含三星在內，南韓成為亞洲唯一擁有兩家「1兆美元市值」企業的國家。

據彭博資訊報價，美光於紐約股市26日收盤股價大漲19%，不僅創2011年以來最大單日漲幅，市值更首度突破1兆美元大關，達到1.01兆美元。

當日稍早瑞銀（UBS）將美光的目標價從535美元一口氣調高至1,625美元，創華爾街最高水準，較上周收盤價高出逾116%，也意味美光市值將達到約1.8兆美元。若達此水準，美光市值將超越目前的Meta、特斯拉與波克夏。

美光股價過去一年飆升約840%，5月累計已漲逾70%，有望創下1987年12月以來最大單月漲幅。

瑞銀分析師亞庫瑞在報告中指出，美光已獲得部分價格固定的長期合約，被視為有助降低記憶體產業過去高度循環波動的特性，加上AI帶動整個記憶體晶片產業出現結構性變化，市場將逐漸給予美光更「正常」的估值倍數，預期美光的估值將繼續獲上調。

就在美光創下歷史性一刻後不久，SK海力士也同步登頂，收盤大漲10.86%，市值達1.08兆美元，過去一年來股價已飆漲超過1,000%，如今成為第三家加入市值1兆美元俱樂部的亞洲企業，跟進三星電子在本月稍早達成這一里程碑。南韓也因而成為亞洲唯一擁有兩家「兆美元市值」企業的國家。

韓股大盤Kospi指數27日同受激勵，收盤大漲2.3%至8,228.7點，再創新高。

SK海力士正處於全球AI基礎建設擴張的關鍵點，因為記憶體已成為決定資料中心能多快擴充容量的重要瓶頸。

投資人與分析師預期，記憶體短缺情況將持續到2027年，這使SK海力士與三星、美光等同業，對全球最大科技公司擁有罕見的定價能力。

即使今年股價快速上漲，SK海力士以未來一年預估獲利計算的本益比仍只有七倍，相較之下，費半指數高達27倍。

SK海力士今年4月公布單季獲利暴增五倍，並預測未來三年HBM需求都將超過供給。據Counterpoint Research的數據，截至去年第4季，SK海力士以營收計在全球HBM市占57%，三星與美光分別以22%與21%緊追在後。

儘管市場上薄海歡騰，一些分析師仍擔心這波漲勢可能無以為繼。這波漲勢建立在這些企業的獲利將以驚人速度成長的假設之上，因此只要傳出任何供應瓶頸緩解、或AI資本支出放緩消息，都可能導致行情逆轉。