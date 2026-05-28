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美釋軍武級鈽 配給核電廠 選定五家公司

經濟日報／ 編譯易起宇黃淑玲／綜合外電
川普政府計劃把冷戰時期剩下的鈽，分配給美國的商用核電廠，以加速建造新的反應爐。（路透）
川普政府計劃把冷戰時期剩下的鈽，分配給美國的商用核電廠，以加速建造新的反應爐。（路透）

川普政府計劃把冷戰時期軍武剩下的鈽，分配給美國的商用核電廠，以加速建造新的反應爐。當局已選定Oklo等五家公司做為進一步協商對象，相關企業的股價也應聲衝高。

能源部26日表示，已選定Oklo等五家公司，做為進一步協商對象，來參與其「剩餘鈽利用計畫」（Surplus Plutonium Utilization Program）。其他四家公司包括Exodys能源、Shine科技、Standard核能和Flibe能源。

在這項計畫下，美國將提供近20公噸可轉做反應爐燃料的軍武級鈽。Oklo是美國數十家正在設計新核電廠的公司之一，並曾警告鈾供應鏈可能短缺，將阻礙核電廠部署。能源部長萊特在加入川普內閣前，曾擔任該公司董事。

Oklo執行長戴威特表示：「這項計畫將為使用現有的剩餘材料做為先進反應爐的橋接燃料，開闢途徑，使更多反應爐可更快啟用。已被擱置並準備丟棄的材料，可透過核分裂轉變為發電用燃料。」

不過，批評人士警告，提供軍武級鈽可能會導致國安疑慮，且過去政府也曾做過類似努力，但最終因成本龐大而失敗。民主黨議員已敦促川普取消此計畫，並表示這項計畫代表著核擴散風險，其提供的鈽足以製造2,000顆原子彈。

川普第一任政府於2018年中止在南加州興建混和氧化物核燃料設施的計畫，因計畫估計成本膨脹至近480億美元，且要到2040年才完工。此外，根據彭博新能源財經（BNEF）27日發布的「2026能源轉型供應鏈報告」，產出太陽能、電池、風電等潔淨能源所需的設備零組件，去年全球產量是需求的兩倍，反映亞洲部分地區的相關零件生產快速成長。

由於生產設備供過於求，成本下降，壓低了去年再生能源的價格，接著今年2月底以來油價因伊朗戰爭飆高，處於低價的潔淨能源現在因而比化石燃料更具吸引力。

中國大陸以外，印度、土耳其和東南亞國家的太陽能設備產能擴大，是供給過剩更加惡化的原因。美國本土業者雖試圖爭取更多太陽能供應鏈的市占，成效有限。

冷戰 川普 科技

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