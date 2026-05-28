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南韓第1季新生兒人數創七年新高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

官方數據顯示，南韓第1季新生兒人數創七年新高，作為未來出生人口趨勢關鍵指標的結婚對數，也寫八年來最高。

南韓統計局27日公布「3月人口趨勢報告」，今年1-3月新生兒人數年增14.8%至75,013人，是2019年首季以來最高，也是2024年第2季以來、連續第八個季度年比增加；年增率和絕對增幅，均為1981年有紀錄以來最高。3月單月新生兒人數則年增19.4%至25,200人，寫2019年3月以來最多。

第1季總生育率（TFR）由去年同期的0.83增至0.95，也是2019年首季（1.02）以來最高，但仍遠低於維持人口穩定所需的2.1；增幅則是2009年有紀錄以來最大。統計局表示，新生兒人數增加的原因，包含南韓過去兩年更多新人結婚、30多歲女性人口增加，及年輕世代對生育觀感改善。

作為未來出生人口首要指標的結婚對數，首季年增6.1%至62,309對，為八年來最高，連九季增加。3月結婚對數年增10.1%至21,112對，為2018年來最多；離婚對數則增加9.4%至7,884對。

南韓在2007年啟動「兒童發展支援帳戶」（CDA）計畫，旨在籌措協助弱勢兒童未來進入社會所需初期資金，包含升學、就業訓練、居住等自立相關用途。滿18歲以前，政府提供個人投入金額兩倍的補助，每月最高10萬韓元（約新台幣2,100元）。

南韓 生育率

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