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無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

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三星薪酬協議 拍板

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

三星電子公司最大工會已表決通過暫定的薪酬協議，晶片部門員工估計將可平均獲得約34萬美元獎金（約新台幣1,070萬元），避免了一場可能擾亂全球晶片供應的罷工行動。

彭博資訊報導，約74%的工會成員支持這項與全球最大記憶體晶片製造商達成的協議。這場和解避免了對三星與科技產業可能造成重大衝擊的罷工。記憶體晶片供應吃緊已推高價格，若三星再出現供貨中斷，恐進一步加劇市場壓力。

這場勞資角力也凸顯南韓社會內部逐漸升溫的不滿情緒。隨著全球人工智慧（AI）基礎建設熱潮推升三星與SK海力士等企業獲利，勞工正要求分得更多成果。三星今年有望成為全球最賺錢企業之一，其半導體部門第1季獲利年增達48倍。

三星半導體部門共僱用7.8萬名員工。雖然獎金金額因職務而異，但根據彭博依照提案內容與2026年營業利益預估計算，員工平均每人可獲約5.13億韓元（約34萬美元）。根據三星今年3月申報文件，2025年三星員工平均年薪約1.58億韓元。

包括韓聯社在內的其他媒體估算則認為，受惠最大的記憶體部門員工，個人獎金可能接近6億韓元。三星此舉是追隨競爭對手SK海力士的腳步，後者去年已同意類似的獎金發放方案。

三星 罷工 晶片

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