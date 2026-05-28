快訊

無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

日長債殖利率上漲推升投資報酬率 日本壽險業獲利創高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本主要壽險業者去年度的合計核心營業利益成長14%，達到創歷史新高的4.4兆日圓（276億美元），刷新前年度紀錄，主因是日本公債殖利率上漲推高了投資報酬率。

根據日本媒體對15家日本壽險公司及集團的調查，其中有13家在截至3月底止的去年度獲利見成長，主要驅動力是投資收益，11家提供此數據公司的投資收益，較一年前躍增34%至約2.2兆日圓。

在壽險業者資產投資組合中占主要部分的超長期日本公債殖利率飆升，為業者帶來了龐大利息收入，而股息收益增長也有貢獻。

日本生命保險的非合併核心營業利益增加了16%至1.07兆日圓，首度突破1兆日圓大關，其中約有70%來自投資殖利率差收益。執行副社長赤堀直樹表示：「即使在充滿挑戰的利率環境下，我們也能成功出售低收益債券，並用高收益債券取而代之。」

這15家壽險公司及集團的總保費收入，較一年前增加了9%，達到約42兆日圓。隨著利率上漲，保險業者調高其預定利率，帶動了躉繳終身壽險等儲蓄型產品的銷售暢旺。

對保險公司來說，債券殖利率上漲並非完全是利多，業者同時面臨債券價格下跌的帳面虧損。

14家壽險業者的國內債券未實現損失，比前一年暴增約70%至29.6兆日圓，超過其國內股票的未實現利益26.3兆日圓。

但債券價格下跌並非迫在眉睫的問題，因為利率上升時，保險公司未來賠付的估值會下降。但如果價格下跌太多，保險業者將面臨更高的減記風險。如果爆發取消保單潮，迫使業者提早出售資產，業者可能最終也將需要認賠這些虧損。

保險公司還擔心債券殖利率和股票價格上漲可能會促使客戶轉向利率更高的保險產品，或將資金投入共同基金或政府債券。第一生命集團財務長西村泰介表示，在第一生命集團的躉繳儲蓄型產品中，那些不收取退保費以及之前以極低預定利率出售的產品，可能會出現一些轉換。

壽險業 日本 公債殖利率

延伸閱讀

赴日購物變便宜 但日本人不開心！專家：日圓實質購買力退回半世紀前

日相釋疑 緩解財政擴張疑慮 強調不會透過額外發債支應

中東地緣政治添增不確定性 法人：留意台股波動放大

日圓即將反攻？「美元微笑理論」任永力警告：利差交易恐瞬間翻車

相關新聞

徵詢民眾 美評估降300億美元陸商品關稅

美國貿易代表葛里爾廿六日表示，川普政府將徵詢民眾意見，以決定哪些中國商品可適用較低關稅。路透報導，華府與北京已同意成立「貿易委員會」，初步將針對約三百億美元的非戰略性商品，評估雙方可降低或取消哪些關稅。

記憶體雙雄股價強漲 美光、SK海力士市值躍兆美元

人工智慧（AI）的爆炸性需求，引爆記憶體股漲勢欲罷不能，美光與SK海力士這兩家記憶體大廠市值相繼衝破1兆美元大關。含三星在內，南韓成為亞洲唯一擁有兩家「1兆美元市值」企業的國家。

美釋軍武級鈽 配給核電廠 選定五家公司

川普政府計劃把冷戰時期軍武剩下的鈽，分配給美國的商用核電廠，以加速建造新的反應爐。當局已選定Oklo等五家公司做為進一步協商對象，相關企業的股價也應聲衝高。

三星薪酬協議 拍板

三星電子公司最大工會已表決通過暫定的薪酬協議，晶片部門員工估計將可平均獲得約34萬美元獎金（約新台幣1,070萬元），避免了一場可能擾亂全球晶片供應的罷工行動。

南韓第1季新生兒人數創七年新高

官方數據顯示，南韓第1季新生兒人數創七年新高，作為未來出生人口趨勢關鍵指標的結婚對數，也寫八年來最高。

日長債殖利率上漲推升投資報酬率 日本壽險業獲利創高

日本主要壽險業者去年度的合計核心營業利益成長14%，達到創歷史新高的4.4兆日圓（276億美元），刷新前年度紀錄，主因是日本公債殖利率上漲推高了投資報酬率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。