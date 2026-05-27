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FEMO接棒FOMO助漲美股！雅德尼：標普500年底衝8,250點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股標普500指數26日收盤再創歷史新高，引發泡沫疑慮。但Yardeni Research首席投資策略師雅德尼預期，年底前標普500可望衝上8,250點，這波漲勢將有充分的基本面支撐。美聯社
美股標普500指數26日收盤再創歷史新高，引發泡沫疑慮。但Yardeni Research首席投資策略師雅德尼預期，年底前標普500可望衝上8,250點，這波漲勢將有充分的基本面支撐。美聯社

美股標普500指數26日收盤漲上7,519點，再創歷史新高，再度引發泡沫疑慮。但Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼駁斥泡沫說法，並預期年底前標普500可望衝上8,250點，理由是因為「FEMO」，而不是「FOMO」。

雅德尼27日接受彭博電視節目專訪時說：「差別在盈餘。」他指出，標普500預期本益比目前在20至22倍，若美國經濟未來數年可避開衰退，這個估值看來「合理」。

他並自創「FEMO」一詞說明為何看好後市--超強的盈餘動能」（fabulous earnings momentum）將驅動美股接下來的漲勢。他指出，近年來美股漲勢是受投資大眾「害怕錯過」（fear of missing out，FOMO）的心態驅使，但這種心態是奠基於希望和誇大，而不是基本面。

基於FEMO論點，雅德尼認為，他給標普500指數2026年終目標價8,250點，有充分的基本面因素支撐。他的預測值在彭博追蹤的華爾街分析師中高居第一。

雅德尼坦承，美股市況現在感覺有點像「融漲」（meltup），尤其一些半導體股漲得又急又猛，令人憂心日後行情可能大翻車。但他預期，標普500指數在2020年代結束前可望漲到1萬點，證明所謂「咆哮的2020年代」所言不虛。他指出，2026年迄今，只在3月見過一波重大賣壓，他不認為年底前還會再湧現一波。

提到美國通膨問題，雅德尼指出，通膨近來攀升是受原油價格上漲影響，但未見到2022年那種「工資-物價」螺旋性上升現象。他認為，生產力成長將從目前超過2%的三年均值，加速到3%或4%，那將協助抵銷工資上漲壓力。

儘管荷莫茲海峽尚未恢復通航，雅德尼仍預期油價將拉回到每桶約100美元，理由是美國和委內瑞拉原油出口擴增，中國大陸經濟似乎比預期弱，都有助抑升油價。

標普 美股 彭博

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