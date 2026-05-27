美股早盤／資安股拖累…三大指數漲跌互見 費半跌1.2%、台積ADR還在漲

美股27日早盤漲跌互見，主因受到資訊安全類股下跌拖累。道瓊工業指數上漲196點，或0.4%，標普500指數小漲0.1%，那斯達克指數小跌0.2%；費城半導體指數跌1.2%，但台積電ADR大漲約3%，昨日市值衝破1兆美元大關的美光也繼續上揚。

雲端安全公司Zscaler發布令人失望的本季財測，導致該公司股價27日早盤大跌28%；Palo Alto Networks和CrowdStrike分別下跌逾3%。Global X網路安全ETF也下跌逾4%。

但油價下跌仍為市場帶來了一些支撐。西德州中級原油期貨27日跌破每桶90美元，因據路透報導，伊朗國營電視台表示，該國已承諾會在一個月內，把荷莫茲海峽的商業運輸恢復至戰前水準。

美光27日早盤上漲逾2%，延續其前一天大漲19%、首次市值突破1兆美元的漲勢。投資人已將其目光逐漸轉向記憶體廠商，視為其參與人工智慧（AI）漲勢的首選。Sandisk、威騰電子和Seagate等其他記憶體廠商，早盤股價也分別上漲2-4%。但輝達（NVIDIA）跌逾2%。