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AI熱潮還會持續多久？過往11波資本支出爆炸期揭答案：由盛轉衰是必經

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）投資熱潮會持續多久？Raymond James策略師從過往11波資本支出大爆發時期找答案。路透
人工智慧（AI）投資熱潮會持續多久？Raymond James策略師從過往11波資本支出大爆發時期找答案。路透

人工智慧（AI）投資熱潮會持續多久？Raymond James策略師團隊的分析顯示，過往11波資本支出大爆發時期，都依循大致相同的曲線而行，由盛轉衰是必經過程，AI也將面臨同樣的命運。

由策略師麥考特領銜的Raymond James團隊指出，分析過去150年所見的11波大型資本支出巨浪，包括美國鐵路興建潮、二次大戰動員、日本資產泡沫，發現當前這波AI基建投資熱潮相形之下毫不遜色。

目前為止，AI投資熱潮已走得相當遠。光是2026年，美股那斯達克100指數就已躍漲19%，反映記憶體晶片大廠如美光（Micron）接棒大漲，延續輝達（Nvidia）前幾年引領AI榮景時那種銳不可當的漲勢。

Raymond James策略師指出，AI與先前11波資本支出熱潮基本上都依循相同曲線：某種科技創新橫空出世，印證獲利前景亮麗的證據出現，投資組合更集中化。然後，某種外部衝擊來襲，切斷了融資管道，導致股價下挫和信用利差擴大。

這群策略師在報告中寫道：「在所有的資本支出榮景期間，投資熱潮往往驅動整體經濟成長，觸動長期公債殖利率升高、通膨加速、股價上漲，信用利差收緊。然後，當資本支出開始下滑，一切隨之翻轉（有時很劇烈）。」

泡沫爆裂發生在資本支出開始觸頂下滑之時，引爆泡沫的導火線可能是融資成本升高，或是產能過剩、資產價格的反射性、現金流延遲，或以上因素的某種組合。

Raymond James團隊預料，AI也將面臨同樣的命運。他們說：「像AI支出如此龐大、迅速、集中、且資金來自民間的資本支出熱潮，最後沒有以泡沫破裂時期收場的，歷史上找不出前例。只是時機問題，和什麼因素造成景氣由榮轉枯罷了。」

回顧過往歷史，景氣下沉效應將波及整個經濟，形成一波衰退，最終導致股市和債市跌入谷底。不過，資本支出走下坡長達二至五年後，新一波投資熱潮將繼之而來。

這群策略師指出，資本支出泡沫破裂，不表示這些資金花得毫無價值。他們說：「我們檢視的這些資本支出熱潮，以數十年的時間框架觀之，都對經濟大有裨益，即使泡沫破裂導致經濟初期陷入衰退或蕭條。資本支出熱潮對股市和債市是否有利，跟資本支出熱潮是否對長期經濟有助益，是兩碼子事。」

指數 美股 輝達

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