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「不知在演哪齣」網路泡沫爆裂前賣公司獲讚 庫班揭和比特幣告別原因

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網路泡沫爆裂前賣公司獲讚！庫班現在「和比特幣說再見」：沒有期待的避險作用

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
庫班（Mark Cuban）在最近的一個媒體訪談中表示，他已經幾乎賣掉所有比特幣。 美聯社
庫班（Mark Cuban）在最近的一個媒體訪談中表示，他已經幾乎賣掉所有比特幣。 美聯社

因為在「網路泡沫」爆裂之前，賣掉Broadcast.com而聞名的美國億萬富豪企業家庫班（Mark Cuban），已經跟比特幣說再見。

運動產業新聞媒體Front Office Sports總編輯羅伯斯貼出一則庫班訪談片段，其中庫班表示，他已賣掉「絕大多數的」比特幣。先前庫班曾說，他的加密幣投資組合是：60%比特幣、30%乙太幣、10%零星的較小代幣。

庫班曾是幣圈最受矚目的倡導者之一，他原本對加密幣持懷疑態度，後來成為狂熱份子；2021年時表示，當時每天花3到4小時研究加密幣產業。但在這個最近的訪問裡，他說，加密幣「令人失望」，更埋怨比特幣已經「不知道在演哪齣」。

庫班提到，伊朗戰爭襲來，比特幣理應在法令貨幣貶值時，成為最佳替代品，「我一直認為它是更好版本的黃金」。結果看到的卻是，「黃金直衝上（每英兩）5,000美元，比特幣下跌……完全沒有我所期待的避險作用」。

庫班對加密幣感到幻滅之前，另一個加密幣的億萬富豪支持者、特斯拉執行長馬斯克，最近在控告OpenAI的官司庭審上，也明顯態度轉冷。馬斯克說，有些加密幣有優點，但大部分是騙局。

比特幣目前在7.5萬美元的價格區間交易。

特斯拉 比特幣 美國

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