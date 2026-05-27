大陸暫停對日本出口稀金鎢加工品 恐衝擊製造業

中國持續加強對日本出口管制，日本媒體報導，中國已停止向日本出口稀有金屬鎢（tungsten）的加工產品，包括碳化鎢與鎢粉末。由於中國掌握全球超過8成鎢產量，外界憂心恐對日本製造業帶來衝擊。

日本TBS電視台報導，鎢廣泛應用於金屬加工的切削工具等領域，是製造業的重要原料。根據中國海關總署統計，今年1月中國仍向日本出口約14噸碳化鎢及約10.5噸鎢粉末，但自2月至4月，相關出口量已降為零。

外界分析，此舉可能與中國今年1月宣布加強軍民兩用物項對日本出口管制有關。中國商務部當時表示，將禁止向日本出口可能轉作軍事用途的相關品項，作為回應日本首相高市早苗針對「台灣有事」發言的反制措施。

由於日本在工具機、汽車與精密加工等領域高度仰賴鎢材料供應，在中國出口中斷情況下，供應鏈是否受到波及備受關注。