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擠下瑞士！香港躍居全球最大跨境財富管理中心 2030年前料將差距6,000億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
據BCG統計，香港在2025年勝過瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心。路透
據BCG統計，香港在2025年勝過瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心。路透

香港以些微差距勝過瑞士，成為全球最大的跨境財富重鎮，反映中國大陸資本流入、以及港股表現回溫的正面效應，且香港至少在2030年前都能維持此優勢。

根據波士頓顧問集團（BCG）的「2026年全球財富報告」，在2025年，香港管理的海外資產躍增10.7%至2.95兆美元，以100億美元的微小差距勝過瑞士的2.94兆美元，是歷來首次奪下「全球最大跨境財富管理中心」的寶座。BCG預估，隨亞洲匯聚財富的速度加快，香港對瑞士的領先差距，在2030年前料將擴大至接近6,000億美元，得益於中國大陸在製造領域的支配地位，以及香港首次公開發行股票（IPO）市場復甦。

全球私人財富規模去年擴大至333兆美元，寫2021年來最快增速，並未受到川普關稅與總體經濟不穩定性影響。香港與新加坡形成日益壯大的生態系，服務亞洲資本；瑞士、美國、英國則是歐洲、中東、與拉丁美洲的資本去處。

BCG執行董事、合夥人、本報告共筆者卡利希說，「我們正見到財富創造、跨境資本流動、及投資生態系，日益朝少數全球重鎮集中」，「香港的崛起，反映出亞洲財富與資本市場的強大拉力」。

所匯集的財富激增，也帶動香港家族辦公室生態系蓬勃發展；單一家族辦公室數量去年底攀升至3,384間，較2023年躍增25%。根據香港政府委託Deloitte進行的調查，每間辦公室管理至少1,000萬美元的資金，其中1,000多間的管理規模更達1億美元以上。

香港 瑞士 中國大陸 港股

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