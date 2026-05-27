「四方安全對話」擬在斐濟建港 逾10億美元蘇瓦港遷址案受矚

斐濟港務公司主管今天表示，美國、澳洲、印度與日本意外宣布將在斐濟興建港口，令外界期待「四方安全對話」（Quad）可能支持這個南太平洋國家斥資逾10億美元遷移主要港口計畫。

法新社報導，斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）2023年曾向中國國家主席習近平提出重新開發港口與造船業的計畫。

蘇瓦港（Port of Suva）為斐濟海軍基地所在地，目前約有100艘中國漁船以此為基地在太平洋作業，中國海軍太空與飛彈追蹤船「遠望7號」也曾停靠這座港口。

由於澳洲對北京在太平洋地區的軍事擴張高度警惕，坎培拉當局隔年同意與斐濟合作改建碼頭，以阻止中國投資斐濟港口，但當時並未承諾遷移蘇瓦港。

美國、澳洲、印度與日本昨天在印度舉行的Quad外長會議中，正式宣布將在斐濟合作建設「示範性」港口計畫。

斐濟港務公司代理執行長普拉薩（Suresh Prasad）對記者說，這項宣布令他感到意外。

這家由斐濟政府持股41%的港務公司先前已與美方官員討論價值1.81億美元的港口升級案，以及耗資18.2億美元的蘇瓦港遷址計畫。

普拉薩說：「如果這是一項Quad計畫，極有可能是針對蘇瓦港的大型開發案。」

拉布卡25日向國會表示，斐濟已與美國千禧挑戰合作計畫（Millennium Challenge Corporation, MCC）達成協議，將就港口計畫進行可行性研究；MCC是華府向貧困國家提供基礎建設補助的機構。

他強調，相關資金屬於補助而非貸款。

官方數據顯示，斐濟目前仍積欠中國國有銀行約1.09億美元，這些款項涉及10年前推動的道路建設及其他基礎設施計畫。