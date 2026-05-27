科技股領漲亞股走勢不一 投資人關注美伊和談進展

亞洲股市今天走勢不一，科技股飆漲帶動大盤走勢，投資人對於美國與伊朗將達成和平協議抱持審慎樂觀態度。

法新社報導，市場今年在人工智慧（AI）科技股熱潮帶動下持續飆高，部分分析師警告恐有泡沫化之虞。

科技股氣勢如虹帶動首爾股市今天收盤漲逾2%，其中晶片大廠SK海力士（SK Hynix）狂漲11%，市值突破1兆美元大關。根據彭博報導，SK海力士成為繼台積電、三星電子之後，成為亞洲第3家市值破兆美元企業。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「從實際層面來看，市場清晰且明確地接收到一個訊息。AI需求已不再僅限於驅動大型語言模型的晶片，現在更關乎以工業規模供應這些模型所需的記憶體系統。」

投資人也密切關注美國與伊朗之間的和平協議談判，這場談判動向始終讓外界捉摸不定。此前有報導稱協議近在咫尺，但美國25日對伊朗發動的新一輪襲擊削弱了這項預期心理。

德黑蘭當局批評華府違反4月8日起實施的停火協議，並警告已做好準備對整個波斯灣地區的美國目標實施報復。

首爾股市今天收盤勁揚逾2%，台北、威靈頓股市漲逾1%，雪梨股市也收漲。香港和上海股市都收跌。東京股市則在市場憂心近期漲勢過熱下，回吐盤中漲勢，終場近乎持平作收。