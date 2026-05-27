將緩解記憶體短缺！三星在越南首座記憶體測試廠已動工 聚焦成熟製程晶片

三星電子的文件顯示，計劃在越南投資39兆越南盾（約15億美元）興建一座半導體測試廠。此舉將有助緩解因AI需求激增而導致的全球記憶體短缺問題。

路透根據查閱到三星4月送交越南當地政府的文件報導，這座新工廠已開始施工，地點位於河內以北約60公里的一座工業園區，預定2027年11月開始營運。

這將是三星在越南的第一座晶片測試廠，並聚焦於成熟製程晶片。根據文件，新工廠年產能將達1,533億Gb的DRAM晶片，以及2,556億Gb的NAND快閃記憶體晶片。

雖然成熟製程晶片對AI供應鏈的重要性較低，但由於主要晶片製造商將更多產能轉向AI晶片生產，成熟製程記憶體也嚴重短缺。

三星先前並未公開這項投資的規模、產能與時程細節。三星拒絕對上述消息置評。

文件指出，越南政府已於3月批准這項投資，而三星也計劃將該項目未來「若有」獲利中的部分再投資，金額最高可達約25億美元，用於可能興建的第二座工廠。

一位知情人士透露，自從至少4月起，已有超過200名三星工程師與員工在現場工作。

三星已是越南最大外國投資者，多年來對當地多項設施的累積投資超過230億美元。新廠將建於三星生產智慧手機與平板電腦的大型園區旁。

越南也是全球半導體後段製程的重要據點。相較於晶圓製造，後段製程更依賴勞力、技術複雜度也較低。越南目前已設有多家跨國企業的封裝、組裝與測試工廠，包括英特爾、Amkor與韓亞美光（Hana Micron）。

文件指出，晶片測試是半導體製造的最後一道程序，主要是對已完成封裝與組裝的晶片進行缺陷檢查，再出貨給客戶。

另外，三星電子27日表示，未來五年將設立一個規模5兆韓元（約33.4億美元）的基金，用於投資未來人才培育與產業生態系統，並支援其供應商以及韓國的弱勢族群。