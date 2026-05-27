派拉蒙1100億美元收購華納兄弟探索 美反壟斷機構擬放行…影視產業恐受衝擊？

美國媒體Semafor引述消息人士說法報導，司法部召開長達2小時的會議後，反壟斷監管機構可望批准派拉蒙天舞以1100億美元收購華納兄弟探索一案。

在會議中，派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）重申會繼續在戲院上映電影的承諾。

路透報導，好萊塢和華爾街非常關注這筆高風險交易，因為它將整合娛樂產業中多個歷久不衰的作品，但也可能衝擊影視產業就業機會。

司法部3月曾就此案發出傳票，要求提供相關交易如何影響影視產出、內容版權、串流平台競爭以及電影院產業的資訊。

上月，約3500名好萊塢演員、導演、製片等專業人士參與連署，主張合併案將導致創作者機會減少、裁員增加，並提高消費者成本，其中包括珍芳達（JaneFonda）、瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）及J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）等。

派拉蒙天舞（Paramount Skydance）2月宣布，計劃以1100億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery），後者擁有「哈利波特」（Harry Potter）和「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）等系列巨作。