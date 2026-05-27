快訊

再拋少子化解方…傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

美貌驚艷全網！孫淑媚出道31年顏值進化史 14歲嫩照到45歲逆齡照曝光

與魏哲家餐敘傳插曲！黃仁勳發炒麵展親和力 下一秒千萬座車違停慘吃紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

派拉蒙1100億美元收購華納兄弟探索 美反壟斷機構擬放行…影視產業恐受衝擊？

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國媒體Semafor引述消息人士說法報導，司法部召開長達2小時的會議後，反壟斷監管機構可望批准派拉蒙天舞以1100億美元收購華納兄弟探索一案。歐新社
美國媒體Semafor引述消息人士說法報導，司法部召開長達2小時的會議後，反壟斷監管機構可望批准派拉蒙天舞以1100億美元收購華納兄弟探索一案。歐新社

美國媒體Semafor引述消息人士說法報導，司法部召開長達2小時的會議後，反壟斷監管機構可望批准派拉蒙天舞以1100億美元收購華納兄弟探索一案。

在會議中，派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）重申會繼續在戲院上映電影的承諾。

路透報導，好萊塢華爾街非常關注這筆高風險交易，因為它將整合娛樂產業中多個歷久不衰的作品，但也可能衝擊影視產業就業機會。

司法部3月曾就此案發出傳票，要求提供相關交易如何影響影視產出、內容版權、串流平台競爭以及電影院產業的資訊。

上月，約3500名好萊塢演員、導演、製片等專業人士參與連署，主張合併案將導致創作者機會減少、裁員增加，並提高消費者成本，其中包括珍芳達（JaneFonda）、瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）及J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）等。

派拉蒙天舞（Paramount Skydance）2月宣布，計劃以1100億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery），後者擁有「哈利波特」（Harry Potter）和「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）等系列巨作。

美國 好萊塢 華爾街

延伸閱讀

美前總統拜登控告司法部 阻公開私人談話錄音資料

外媒曝：北京傳收緊AI人才出境管制 擴及民營企業頂尖工程師

蘇蘅／川普如何操弄他的媒體新歡

科林研發擬強化AI導入 擴大亞利桑那與加州投資

相關新聞

全球DRAM首季營收猛增80% 逼近千億美元！研調機構估Q2再漲價50%

市場研調機構Counterpoint表示，全球DRAM首季營收膨脹至接近1,000億美元，而且價格持續上漲，包括HBM與一般DRAM在內，預期第2季將再漲價50%，顯示市場將迎來爆發性成長的一季。

將緩解記憶體短缺！三星在越南首座記憶體測試廠已動工 聚焦成熟製程晶片

三星電子的文件顯示，計劃在越南投資39兆越南盾（約15億美元）興建一座半導體測試廠。此舉將有助緩解因AI需求激增而導致的全球記憶體短缺問題。

派拉蒙1100億美元收購華納兄弟探索 美反壟斷機構擬放行…影視產業恐受衝擊？

美國媒體Semafor引述消息人士說法報導，司法部召開長達2小時的會議後，反壟斷監管機構可望批准派拉蒙天舞以1100億美...

市場憂心近期走勢過熱 日經漲勢回吐終場近乎持平

日本股市今天受到前一天美國半導體股勁揚帶動下，日經指數盤中一度漲破66000點大關，隨後在市場憂心日股短期漲勢過熱的情況...

燃料價格飆漲需求萎縮 印度航空公司國內線減班

航空燃料價格受中東戰事影響飆高，加上印度處於國內旅行淡季，各家航空公司針對國內線減班，以減少虧損，印度航空將減少15%國...

亞洲第3家！繼台積電、三星電子 SK海力士加入1兆元美元俱樂部

SK海力士公司受惠於人工智慧（AI）帶動的記憶體晶片熱潮，今天市值首次突破1兆美元大關，為繼台積電和三星電子之後，亞洲第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。