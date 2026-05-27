燃料價格飆漲需求萎縮 印度航空公司國內線減班

航空燃料價格受中東戰事影響飆高，加上印度處於國內旅行淡季，各家航空公司針對國內線減班，以減少虧損，印度航空將減少15%國內線航班、靛藍航空將減少5%到7%的國內線航班。

美國、以色列與伊朗2月爆發戰事，全球20%石油、天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，衝突目前仍舊僵持，荷莫茲海峽也尚未完全解封，這讓全球能源供應短缺的情況未能獲得緩解，各國民生、經濟受衝擊的情況陸續浮上檯面。

新印度快報（The New Indian Express）今天指出，印度國內線航班有超過90%，是由印度航空、靛藍航空等少數幾家航空公司營運，這些公司決定從6月1日起縮減國內線航班規模，為期3個月。

這些航空公司之所以做出這樣的決定，是因為中東戰事導致能源供應短缺，航空燃料價格跟著飆漲；除此之外，這個時間點剛好遇上印度各學校的學期結束、開始放假的航空交通淡季。

在這波減班中，印度航空（Air India）將減少15%國內航班、靛藍航空（IndiGo）將計畫減少5%到7%的航班。

由於燃料占航空公司營運成本的40%，印度航空近期也宣布削減部分國際航班。

印度航空一名高層人士告訴新印度快報，該公司每週營運3800個航班，國內航線的燃油成本，過去在每1000公升8萬盧比（約新台幣2.6萬元），目前已經漲到每1000公升10萬盧比（約新台幣3.2萬元），「在燃料價格這麼高的情況下，繼續營運某些航班是划不來的。」

德里政府17日剛把燃料增值稅從25%降到7％，但各邦政府收的燃料增值稅有高低不一，整體來說燃料增值稅目前仍是航空公司一項沉重的負擔。

消息人士告訴新印度快報，航空公司不會全面停飛，但會減少特定航線的航班數量，計畫暫時不飛的地方不少。

印度政府為了補助面對嚴峻考驗的航空業，4月1日將國內航空公司的航空燃料價格調漲上限控制在25%，以緩解全球能源供應短缺為印度航空業帶來的衝擊，並有降低停機費、為航空公司提供緊急信貸計畫等因應措施。