聯準會迎新主席 政策風格或轉變但核心框架不變

華許（Kevin Warsh）正式接任美國聯準會（Fed）主席。PIMCO 全球經濟顧問Richard Clarida表示，預期他將以審慎且具自身風格的方式推動貨幣政策，逐步調整聯準會部分政策方向。然而，相關調整將循序漸進，並不會大幅偏離現行政策框架。

Richard Clarida表示，華許接掌聯準會之際，正值總體經濟環境充滿挑戰。美國通膨仍高於聯準會目標水準，並持續受到地緣政治衝突及能源價格波動影響。勞動市場雖展現韌性，但仍存在多項不確定因素，包括人工智慧（AI）等顛覆性技術可能對未來勞動結構帶來深遠影響。在此背景下，聯準會「穩定物價」與「充分就業」的雙重使命面臨更大挑戰，也意味著聯準會可能在一段時間內維持審慎態度，甚至不排除在2026年之後仍延續目前政策方向。華許具備鮮明的領導風格與說服力，預期將對聯準會內部討論方向帶來一定影響，但貨幣政策最終仍須由委員會共同決策。

華許長期主張以規則為基礎的貨幣政策，認為中央銀行應降低自由裁量空間，更依循明確政策框架行事。他認為，聯準會近年的政策操作過於仰賴政策裁量，而缺乏如泰勒法則（Taylor Rule）等具指引性的框架，並依據經濟數據、市場趨勢與模型調整政策方向。未來可能推動聯準會朝向更具紀律性的政策框架方向發展。華許對聯準會的溝通方式亦持保留態度，認為聯準會官員近年來對外溝通過於頻繁，尤其是在未來政策路徑的前瞻指引上。

華許擔憂過度引導市場不僅可能造成混淆，也會限制政策制定者的靈活性。Richard Clarida表示，儘管最終未必會真正執行，但華許在參議院聽證會上甚至曾表示，不排除縮減例行會後記者會。未來聯準會的溝通策略確實可能重新調整，而部分市場人士也可能樂見此舉，視其為有助提升政策清晰度與靈活性。不過，市場已習慣過去數十年聯準會高度透明的溝通模式，其他聯準會官員未來仍可透過不同場合持續表達立場。聯準會資產負債表也可能成為另一項政策焦點。華許過去曾多次批評聯準會在多輪量化寬鬆（QE）後所累積的龐大債券持有規模。Richard Clarida預期，華許將更審慎檢視聯準會的資產負債表策略，他也曾提出若干構想，包括逐步縮減資產負債表規模、提高短天期資產比重，以及建立更清晰的長期資產負債表框架。然而，無論是調整資產負債表政策或是升降息決策，最終仍須取得聯邦公開市場委員會（FOMC）多數成員支持。

在華許領導下，Richard Clarida表示，預期聯準會仍將維持長期以來的獨立性與公信力。他具備獨立判斷能力，不易受政治因素左右，並將依據經濟數據作出判斷。Richard Clarida表示預期，華許將延續聯準會作為制度性機構的公信力，以及以委員會為基礎的決策傳統。聯準會的獨立性目前仍獲國會與市場廣泛支持，也有助於華許有效領導聯準會。華許領導下的聯準會，較可能逐步調整政策方向，而非採取劇烈改革。這可能包括循序推動資產負債表正常化、提高短天期資產配置比重，以及精簡聯準會溝通方式，以避免對未來政策方向做出過度承諾。

Richard Clarida預期，這些調整都將以審慎且循序漸進的方式推行，而聯準會獨立性、以數據為依據的決策原則，以及委員會共識等核心原則，仍將維持不變，即便華許將逐步調整政策風格。實際上，聯準會主席的影響力，核心仍在於協調與說服能力，而非單方面決策。若華許希望推動重大政策調整，仍須爭取聯邦公開市場委員會（FOMC）多數成員支持（即至少取得另外六位具投票權成員支持）。儘管市場習慣以主席姓名概括不同時期的聯準會，例如，「華許時代」、「鮑爾時代」或「葛林斯潘時代」，但聯準會始終是一個集體決策機構。主席的影響力來自於引導同僚凝聚共識，而華許具備相當的說服能力，這項特質也將成為他在新角色中的重要優勢。

Richard Clarida表示今年 1 月在華許獲提名時曾提及，華許豐富的經歷使其具備領導聯準會的條件。在2006至2011年擔任聯準會理事期間，他在全球金融危機時期扮演聯準會與金融市場間的重要橋樑角色，表現備受肯定。華許在政策圈與金融市場均享有高度聲望，而其兼具危機時期的聯準會歷練與民間市場經驗，也使他對未來貨幣政策挑戰擁有獨特且寶貴的觀點。華許領導下的聯準會，未來或將更傾向調整並重新檢視既有政策框架。短期而言，這可能為市場帶來一定不確定性，但長期來看，則有望提升政策透明度與一致性。這將是一項重要的政策轉變，不僅將影響未來政策路徑，也將影響市場解讀聯準會政策的方式。