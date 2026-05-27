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韓股今年來狂飆100% ！漲幅輾壓台股 重現網路泡沫盛況

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
韓股Kospi頻頻改寫新高，今年來漲幅約100%。美聯社
韓股Kospi頻頻改寫新高，今年來漲幅約100%。美聯社

韓股今年以來狂飆100%，超過網路泡沫破裂前夕以及南韓1980年代末工業繁榮時期的漲勢。相較下，台股同期漲幅約50%。

在SK海力士和三星電子大漲的帶動下，南韓Kospi指數不斷刷新紀錄，今日（周三）盤中已升至8,334.67點，漲幅最高達到5.1%。

今年尚未過半，Kospi指數的表現已經可與那斯達克100指數1999年大漲102%的走勢相提並論，當時正值網路泡沫破裂前夕。

不過，很少有市場觀察人士就韓股發出警告，他們認為，全球對記憶晶片的需求出現結構性變化，正從周期性波動轉向更持久的成長趨勢。

KB證券公司研究部門主管Jeff Kim帶領的團隊大幅上調了2026年Kospi指數目標價，從7,500點調升40%至10,500點，理由是AI投資帶動企業獲利預估快速上修。

Kim表示，南韓擁有「最適合AI革命的產業結構」，因為除了記憶體晶片產業，也具備實體AI所需的機器人與自動化供應鏈。Kospi企業2026年營業利益預估將暴增逾200%至919兆韓元（約6,170億美元）。

韓股 台股 三星電子

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