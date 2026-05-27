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亞洲第3家！繼台積電、三星電子 SK海力士加入1兆元美元俱樂部
SK海力士公司受惠於人工智慧（AI）帶動的記憶體晶片熱潮，今天市值首次突破1兆美元大關，為繼台積電和三星電子之後，亞洲第3家加入「1兆美元俱樂部」的企業。
路透社報導，韓國也因此成為美國以外，第一個擁有兩家以上兆美元市值企業的國家。
SK海力士（SK Hynix）股價一度大漲14.9%，使這家晶片大廠的市值一度達破紀錄的1680兆韓元（約1.12兆美元，約新台幣38兆元），並帶動韓國股市KOSPI指數盤中創下歷史新高。
SK海力士競爭對手三星電子則於5月6日首次市值突破1兆美元。
隨著今天的漲勢，三星電子與SK海力士兩家公司市值合計已占KOSPI總市值一半。受全球AI熱潮帶動，KOSPI今年迄今上漲91%，去年則漲了76%，成為全球表現最佳的指數。
首爾的未來資產證券公司（Mirae Asset Securities）分析師金永根（Kim Young-gun，音譯）在報告中指出：「我們預計記憶體晶片供不應求的局面將一路持續到2028年，使價格維持在高檔。」
今年以來，三星電子股價已累計上漲149%，SK海力士更飆升215%。
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