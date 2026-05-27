路透：三星擬在越南投資逾400億元 興建晶片測試廠

韓國三星電子的提案文件顯示，該公司計劃在越南投資39兆越南盾（約新台幣465億元）興建1座半導體測試廠，以緩解人工智慧（AI）需求飆升造成的全球記憶體晶片短缺問題。

路透報導，根據三星電子（Samsung Electronics）提交給地方政府的提案文件，這座新工廠已在河內（Hanoi）以北約60公里的工業園區動工，預計將於2027年11月投產。這將是三星在越南的首座晶片測試廠。

這座工廠主要將專注於傳統製程晶片（legacychips）的測試。雖然這類晶片在AI供應鏈的重要性較低，但由於主力大廠將更多產能轉向AI晶片，傳統製程晶片同樣供不應求。

提交環評申請的文件顯示，該廠預計每年可生產1533億Gb的動態隨機存取記憶體（DRAM），以及2556億Gb的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）。

文件指出，上述投資已於今年3月獲越南當局批准，三星並計劃將該計畫所獲利潤再投資，上限約25億美元，用於興建第2座工廠。

消息人士透露，至少自今年4月起，已有200多名三星工程師和員工在計畫現場工作。路透記者本週也在現場看到大型機具與工人，警衛也證實當地將興建三星半導體工廠。

三星目前是越南最大外國投資者，數十年來已在當地投資逾230億美元。新廠的位置鄰近三星智慧型手機和平板電腦的大型生產基地。