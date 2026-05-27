快訊

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

轟動全台的傳奇女伶！「派娜娜」跨越文化的人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達AI晶片走私首見「日本路線」 檢方調查3台人已偷運至少一批到香港

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台灣檢方懷疑，有三名人士先將至少一批輝達（NVIDIA）的AI晶片出口到日本，之後再成功轉運至中國大陸。圖為含有輝達AI晶片的伺服器，僅為示意圖。路透
台灣檢方懷疑，有三名人士先將至少一批輝達（NVIDIA）的AI晶片出口到日本，之後再成功轉運至中國大陸。圖為含有輝達AI晶片的伺服器，僅為示意圖。路透

根據彭博資訊報導，台灣檢方懷疑，有三名人士先將至少一批輝達（NVIDIA）的AI晶片出口到日本，之後再成功轉運至中國大陸。

彭博引述的知情人士透露，這三人上周已被基隆地檢署聲押，理由是他們涉嫌針對內含有輝達晶片的美超微伺服器偽造出口相關文件。美國規定，這類晶片若要出口至中國，必須取得華盛頓的許可。

當台灣當局逮捕這三名嫌疑人時，還查扣約50台伺服器，當局認為這些伺服器涉及偽造出口文件。不過，知情人士指出，至少有一批貨物已經通過台灣海關出口。

這一批較早出貨的貨物先運往日本，之後再轉運至香港，而香港被視為最終將貨物轉往中國大陸的中繼站。知情人士未透露台灣當局認為成功走私的硬體數量。

據稱，這些被告也計劃利用日本做為另一批被查扣伺服器的中轉地。

此案可能是檢方針對經由日本進行AI晶片走私路線展開調查的首例。日本是美國的重要盟友，也是美國在亞太防務戰略的關鍵支柱。過去類似案件多集中在透過東南亞走私的轉運路線。

日本財務省海關與經產省官員，對於台灣的相關調查均未回應彭博的置評請求，也未回應是否曾與台灣方面就此案進行溝通。台灣基隆地檢署發言人則以案件仍在調查中為由拒絕評論。

中國企業可在多個亞洲地點透過租賃屬於外國企業、安裝於海外資料中心的硬體，來使用美國AI晶片，日本就是其中一地。這種模式一般符合美國自2022年起實施的出口管制規則，該規則目的是防止先進AI技術被用於強化北京的軍事能力。

然而，華盛頓許多人士認為，中國企業仍可能在境內取得走私硬體。美國檢方目前正處理至少五起與半導體轉運相關的刑事案件。除此之外，台灣與新加坡也有涉及晶片出口詐欺的案件，這些地區本身沒有完整的半導體出口管制體系，而是依賴當地法律處理。

台灣當局並未指控輝達或美超微有任何不當行為。輝達執行長黃仁勳在上周被問及此案時表示，公司會嚴格向所有合作夥伴說明相關法規，「最終，美超微必須自行管理公司營運」，「我希望他們能加強並改善合規管理，避免未來再發生類似情況。」

輝達未對此報導回應置評請求，美超微則拒絕評論。

晶片 輝達 日本

延伸閱讀

高通與字節跳動達成晶片供應協議 登上AI列車

陸防技術外流 傳嚴管AI人才出境

外媒曝：北京傳收緊AI人才出境管制 擴及民營企業頂尖工程師

美記者涉當大陸代理人被捕 傳寫報告供習近平參閱

相關新聞

日圓即將反攻？「美元微笑理論」任永力警告：利差交易恐瞬間翻車

以提出「美元微笑理論」聞名的歐洲資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）警告，日圓未來可能大幅升值，甚至重演1998年日圓暴衝、利差交易劇烈反轉的場景。

「吼」主管被檢舉霸凌！BP「改革強人」董事長上任不到一年遭撤換

英國石油（BP）周二宣布解除董事長曼尼福德（Albert Manifold）的職務。他上任還不到一年、原被期待為「改革強人」，卻因霸凌指控與過度強勢的管理風格遭火速撤換。消息公布後，BP股價下跌近4%。

三星電子薪資協商拍板！工會73.7%贊成率通過暫定協議

韓聯社27日報導，三星電子工會會員針對勞資雙方敲定的薪資協商暫定協議案進行投票，最終以超過70%的贊成率通過。

韓股今年來狂飆100% ！漲幅輾壓台股 重現網路泡沫盛況

韓股今年以來狂飆100%，超過網路泡沫破裂前夕以及南韓1980年代末工業繁榮時期的漲勢。相較下，台股同期漲幅約50%。

赴日購物變便宜 但日本人不開心！專家：日圓實質購買力退回半世紀前

日本媒體報導，受國際油價上漲加劇貿易赤字與日圓結構性賣壓等因素的影響，日圓實質匯率已降到1970年代以來最低，壓低了日圓的外部購買力。

路透：三星擬在越南投資逾400億元 興建晶片測試廠

韓國三星電子的提案文件顯示，該公司計劃在越南投資39兆越南盾（約新台幣465億元）興建1座半導體測試廠，以緩解人工智慧（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。